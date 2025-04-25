三鶯線「全自動無人駕駛」測試　侯友宜盼年底完工、通勤省20min

▲新北捷運三鶯線進行優先段「模擬營運情境的全自動無人駕駛」測試，市長侯友宜親自到場視察並試乘。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／新北報導

新北市政府第一條自辦的中運量捷運工程–三鶯線，目前工程進度達85.51%，列車完成靜態與性能測試後，進入動態整合測試最關鍵的「模擬營運情境的全自動無人駕駛」階段，市長侯友宜21日親自到場視察並試乘，實際掌握測試情形。

▲新北捷運局副局長王益翔說明三鶯線工程進度。（圖／記者鄭遠龍攝）

捷運三鶯線去年完成全線軌道架設、供電、列車靜動態測試與上主線LB04橫溪站-LB08鶯歌車站，測試皆達標，現在進入最重要關卡，優先段模擬正常營運模式下的自動駕駛情況，包含月台門自動開關、到站停準度、列車間的自動加減速、自動列車監控及號誌系統整合測試等。

▲新北市長侯友宜試乘三鶯線列車，掌握測試情形。（圖／新北市政府提供）

侯友宜市長滿意表示，「從三峽站坐到鶯歌車站，過程當中跟我們所預判的完全一致，從自動閘門的開啟，到整個轉彎以及快速直線，一切非常地平順，而且外面噪音也降到最低，在10月份全線自動化測試會做完，預計今年底會完工。」

▲新北捷運三鶯線，全長14.29公里。（圖／新北市政府提供）

新北捷運三鶯線，全長14.29公里，起點LB01頂埔站，與板南線銜接轉乘，路線橫跨土城、三峽、鶯歌三大行政區。目前12座車站正進行裝修、水環及系統機電共同作業，月台門、自動收費閘門也逐站安裝完成，測試功能順暢，接續將展開全線系統整合及穩定性測試，力拚明年通車。

▲藝術新地標「新北美術館」鶯歌站出站就到。（圖／記者鄭遠龍攝）

通車後，不僅從三峽、鶯歌區到台北市能節省約20分鐘通勤時間，即將開幕的藝術新地標「新北美術館」也出站就到，還能延伸至桃園八德，進一步打造北北桃捷運共榮生活圈。侯市長補充說道，「未來三鶯線可以銜接桃園捷運綠線到八德，也可以跟板南線銜接，讓三峽、鶯歌、土城整個生活圈，完整融入在這一個區域裡面。」

▲侯友宜市長視察「鶯歌健康醫養園區」預定地。（圖／記者鄭遠龍攝）

市長侯友宜緊接著也視察位於鶯歌車站與區公所前的「鶯歌健康醫養園區」預定地，結合周邊美術館、鶯歌區公所及公有市場等公共設施，將規劃智能衛生所、複合式門診中心以及綜合式長照機構，串聯捷運三鶯線，可望帶動三鶯地區整體發展。