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特斯拉財報重挫71%！馬斯克嘆氣盼川普降低關稅

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普祭高關稅政策，嚴重衝擊美國汽車業，特斯拉第一季財報顯示營收193.4億美元，較去年同期下滑9%，淨利更驟降71%至僅4.09億美元。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在財報會議上坦言，關稅政策已嚴重影響公司的獲利能力，更一度陷入長達10秒的沉默後嘆氣表示，自己僅能向川普提出建議，希望降低而非提高關稅，但決定權仍掌握在總統手上。

事實上，特斯拉汽車營收年減高達20%，原因在於大量仰賴中國進口的零組件和電池受到關稅政策重創。CNN報導指出，自川普宣布對中國產品加徵高達145%的關稅後，中國出口至南加州的汽車零件和相關產品的貨船數量大幅減少44%，這直接打擊了特斯拉的供應鏈穩定性。

自去年美國總統大選後，馬斯克與川普及政府效率改革計畫的密切合作關係，已使特斯拉的品牌形象蒙受巨大損失，市值累計下跌超過1300億美元（約台幣4.16兆元）。近期，紐約一家特斯拉門市更因抗議活動遭到塗鴉破壞，顯示社會輿論對特斯拉與政治緊密結合的不滿日益升溫。

另一方面，馬斯克推動的政府效率改革計畫近期也產生重大影響。美國政府效率部（DOGE）宣布將逐步終止成立近二十年的千禧挑戰公司（MCC），此舉是川普與馬斯克聯手推動的縮減聯邦支出計畫之一。

MCC主要透過基礎建設與經濟發展援助，提升發展中國家的長期競爭力，年預算約9億美元。該決定公布後，MCC內部約300名員工須在短期內決定接受自願提前退休或延遲離職，未做決定的員工將面臨行政休假。

MCC官員表示，政府效率部的決定反映川普政府不再將對外援助視為政策優先，該政策轉變可能將影響美國與發展中國家的合作關係及全球戰略利益。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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