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中美領導層相信對方會「崩潰」？　學者：一廂情願

▲▼川普與習近平，中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／台北報導

中美競爭越演越烈，美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝分析，中美政界與學界各有一批人相信對方會崩潰，或認為應該將對方打垮，且領導階層可能也不例外。但是他強調，這種「一廂情願」不切實際，中美必須要找到共處之道。

國立政治大學國際關係研究中心、國際事務學院東亞研究所今（24）日邀請趙全勝以「川普2.0與中美博奕」為題進行演講，趙全勝在會上提出前述觀點。

趙全勝提到「一廂情願」（wishful thinking）的概念，即中美兩方都有把對方打垮的思路。例如，一些美國政界或學界人士相信，中國馬上就要垮台，或是相信美國能把中國打垮，才能重建國際秩序。

中共中央總書記習近平曾提出「東升西降」概念。趙全勝則提及，中美也有部分學者預言「美國將要崩潰」，認為中國將在經濟、科技軍事等方面「全面輾壓美國」，且類似思路在大陸也有影響力。

至於中美領導階層對此觀點採何種看法？趙全勝直言，雙方領導層肯定也有這種想法，因為他們都是從民族主義出發。趙全勝也說，這種讓對方崩潰的說法，在中美都有市場，因為都是在為本國的國家利益服務。

然而，趙全勝強調，這種「一廂情願」觀點是「不切合實際的」，真正的現實是，誰也打垮不了誰，中美雙方都要找到共處之道，但這將是一個很長的摸索過程。

他以近期關稅戰為例，指中美之間沒有贏家，兩邊都會受到重大的損失，是殺敵一千自損八百。

▲▼美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝與國立政治大學國際關係研究中心主任王信賢。（圖／記者陳冠宇攝）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝。（圖／記者陳冠宇攝）

對於中美博弈的未來，趙全勝認為有「4個不會停止」。第一，中國的經濟和軍事發展不會停止；儘管房地產等各方面出現下行，但在大的趨勢上，中國實力還在上升。因此，第二是，在太平洋地區的權力轉移（power transition）不會停止。

第三，美國兩黨打壓中國、繼續打台灣牌的共識與決心不會停止。第四，中國現代化從毛時代「站起來」、鄧時代「富起來」到習時代「強起來」的路線不會停止。

談及中國如何應對美國的競爭，趙全勝認為，最關鍵的是要堅持改革開放，不能因為美國要脫鉤，中國也跟著關門，北京要做好長期中美對峙的準備，包括拉攏第三方（俄羅斯、日韓、東協、印度）、非西方國家（一帶一路、中東、拉美）等。

不過同時，趙全勝指出，北京還要準備最壞的打算，如果南海或台海出現戰爭，大陸要防止重大的制裁和作好戰時的準備。

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