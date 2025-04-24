中美領導層相信對方會「崩潰」？　學者：一廂情願

▲川普與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／台北報導

中美競爭越演越烈，美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝分析，中美政界與學界各有一批人相信對方會崩潰，或認為應該將對方打垮，且領導階層可能也不例外。但是他強調，這種「一廂情願」不切實際，中美必須要找到共處之道。

國立政治大學國際關係研究中心、國際事務學院東亞研究所今（24）日邀請趙全勝以「川普2.0與中美博奕」為題進行演講，趙全勝在會上提出前述觀點。

趙全勝提到「一廂情願」（wishful thinking）的概念，即中美兩方都有把對方打垮的思路。例如，一些美國政界或學界人士相信，中國馬上就要垮台，或是相信美國能把中國打垮，才能重建國際秩序。

中共中央總書記習近平曾提出「東升西降」概念。趙全勝則提及，中美也有部分學者預言「美國將要崩潰」，認為中國將在經濟、科技軍事等方面「全面輾壓美國」，且類似思路在大陸也有影響力。

至於中美領導階層對此觀點採何種看法？趙全勝直言，雙方領導層肯定也有這種想法，因為他們都是從民族主義出發。趙全勝也說，這種讓對方崩潰的說法，在中美都有市場，因為都是在為本國的國家利益服務。

然而，趙全勝強調，這種「一廂情願」觀點是「不切合實際的」，真正的現實是，誰也打垮不了誰，中美雙方都要找到共處之道，但這將是一個很長的摸索過程。

他以近期關稅戰為例，指中美之間沒有贏家，兩邊都會受到重大的損失，是殺敵一千自損八百。

▲美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝。（圖／記者陳冠宇攝）

對於中美博弈的未來，趙全勝認為有「4個不會停止」。第一，中國的經濟和軍事發展不會停止；儘管房地產等各方面出現下行，但在大的趨勢上，中國實力還在上升。因此，第二是，在太平洋地區的權力轉移（power transition）不會停止。

第三，美國兩黨打壓中國、繼續打台灣牌的共識與決心不會停止。第四，中國現代化從毛時代「站起來」、鄧時代「富起來」到習時代「強起來」的路線不會停止。

談及中國如何應對美國的競爭，趙全勝認為，最關鍵的是要堅持改革開放，不能因為美國要脫鉤，中國也跟著關門，北京要做好長期中美對峙的準備，包括拉攏第三方（俄羅斯、日韓、東協、印度）、非西方國家（一帶一路、中東、拉美）等。

不過同時，趙全勝指出，北京還要準備最壞的打算，如果南海或台海出現戰爭，大陸要防止重大的制裁和作好戰時的準備。