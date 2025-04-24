「美國庫存2個月就消耗殆盡」　陸廠：堅持就是勝利

▲浙江湖州製琴工廠。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中美關稅戰持續，雙方是否走向脫鉤、美國企業能否離開中國供應鏈，成為關注焦點。由於美國買家的庫存一般只能支撐2至3個月，預計兩個月後會產生一批新的採購需求，且還是會赴中國補貨。因此大陸廠商的普遍觀點是，「堅持就是勝利」。

大陸電商及產業數智化知識服務平台「億邦動力（Ebrun）」引述多位中國外貿商家、美國買家及阿里巴巴國際站等線上平台消息後，做出上述分析。

上海一位做房車遮陽棚的出口商家丁林鋒表示，關稅以來美國客戶還在加訂單，要他照常發貨，對方就怕沒有貨。他了解到，客戶的庫存也就在兩、三個月之後，「這時候要堅持一下。」

一位亞馬遜平台的美國買家Adriana Range透露：「我需要貨，關稅會讓價格變高，但我沒貨就會直接丟掉客人，損失更大。」

報導指出，當關稅一路到達145％，大陸外貿商家的焦慮在所難免；但是從業內商家中了解到的情況來看，普遍的觀點都是：堅持就是勝利。

同時，美國一批本土零售商、自有品牌商的反映是，他們儲備的貨物普遍只夠2至3個月的消耗。

▲上海洋山深水港。（圖／路透）

綜合美國的各種相關統計數據來看，目前，美國零售和批發商的庫存總額約為1.3至1.5兆美元上下浮動，而美國零售額（可以視為庫存消耗的速度）一個月大概在6000至7000億美元，約2個月後，美國本土的庫存就會消耗殆盡。

「到時候，找誰補貨就是美國買家要面對的核心問題」，報導稱，有人選擇去其他市場尋找新工廠，但沒人能保證短短一兩個月時間內就能完成考察、洽談、開模、樣品測試、下單走船等一系列複雜的流程。

報導續指，美國買家如果因為一時的等待而導致斷貨、丟掉客戶，造成的損失或許要比關稅本身還要大。

另一位買家Carlos Alvarez，是美國一家電商公司的CEO，他認為，中國供應鏈根本無法替代。

「在美國，當我們說要和工廠合作生產產品，即便不點名國家，大家默認的往往還是中國，對吧？中國目前仍然是無可替代的」，Carlos Alvarez直言，中國匯聚了龐大的人才庫、產品種類和選擇空間，這種便利性短期內不可能被超越。

報導因此說，「一些提前看清這一點的美國買家，已經開始持續走船」。