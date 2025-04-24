河北「廊坊富士山」爆紅美照瘋傳　他砸437元進場踩雷：就是噴漆土堆

▲河北｢廊坊富士山｣爆紅美照瘋傳，他上門踩雷傻眼喊「真的不值」（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸五一假期即將到來，許多大陸網友紛紛在微博討論旅遊行程，意外讓位在河北的「廊坊富士山」爆紅，原因是有旅客在微博分享「踩雷」的心得，表示現場就是噴了白漆、鋪了綠草地的大土堆，直呼「門票98元人民幣（約新台幣437元）真的不值」。

根據陸媒《九派新聞》報導，這次引發討論的景點位在河北廊坊永清縣林棲谷的「宇宙思想樂園」，園區內有一個覆蓋濃密綠草地及白色頂峰的小山丘，濃濃的富士山氣氛能輕鬆拍出美照，當地也因此被稱為「廊坊富士山」、「京郊富士山」或「抹茶雪頂火山」，網路上也有不少網友分享美照並推薦該景區。

▲有網友到該景區旅遊後，隨即在社群平台分享「避雷帖」。（圖／翻攝自微博）

不過有網友前往宇宙思想樂園旅遊後，隨即寫下一大串景區的超級雷點，表示所謂的小山丘「說白了只是一個噴了白漆、鋪了綠草地的大土堆」，而且景區許多景點都沒有建造完成就開放遊客入場，開車過程中塵土飛揚真的是災難，門票還要98元人民幣，真的不值。

特別的是，宇宙思想樂園去年9月開園後，曾在官方帳號發布「避雷帖」，自稱不想騙錢，所以決定自爆缺點及雷點，內容提到園區有許多露土部分、進入園區後無工作人員服務、園內的洗手間還未完成等，最新的2025年版本則指出，可以把景區當成巨型的大地藝術展，如果不喜歡大地藝術、動物、拍照，可能會覺得沒意思或不值得。

宇宙思想樂園工作人員受訪也說，相較去年剛開園，園區已經有所完善，人造火山的草皮也重新鋪設，廁所、咖啡屋等設施也已投入使用，內部也設有露營區域，允許旅客自帶裝備，「遊玩時長建議半天左右，主要項目為拍照和露營，歡迎感興趣的市民前來打卡體驗」

報導指出，宇宙思想樂園五一特惠單人票為78元人民幣（約新台幣348元），包含咖啡、冰箱貼的套票則要價98元人民幣（約新台幣437元），如果要露營，必須額外繳納48元人民幣（約新台幣214元）露營位費用。