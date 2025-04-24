命理師警告「12生肖+星座」：下半年「小心這些事」

▲小孟老師提醒12生肖與12星座，在2025下半年有哪些事情須多加注意。（示意圖／Pixabay）
圖文／CTWANT
2025年轉眼間已經要過完1／3，知名命理專家清水孟國際塔羅小孟老師今（24）日在臉書粉絲專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文，分享12生肖與12星座在2025下半年有哪些事情須多加注意，提供給大家參考。
【2025下半年12生肖注意事項】
●鼠：注意手腳筋骨。
●牛：要注意脖子筋骨。
●虎：工作不宜動怒。
●兔：不宜道聽途說。
●龍：避免過度投資。
●蛇：注意情緒不穩。
●馬：當心交友不慎。
●羊：不宜個資外洩。
●猴：注意疲勞須放鬆
●雞：飲食不宜過量。
●狗：少去陰涼地方。
●豬：避免吃油膩食物。
【2025下半年12星座注意事項】
●白羊座：不宜吃過多生食。
●金牛座：注意皮膚保養。
●雙子座：天氣溫差要注意。
●巨蟹座：不宜過度使用手機。
●獅子座：旅遊注意天氣變化。
●處女座：購買商品要比價。
●天秤座：注意過敏與氣溫。
●天蠍座：避免中暑。
●射手座：遠離感冒中的人。
●摩羯座：不宜亂開玩笑。
●水瓶座：注意眼睛乾澀。
●雙魚座：不宜捲入他人糾紛。
◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
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