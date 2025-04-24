命理師警告「12生肖+星座」：下半年「小心這些事」

▲小孟老師提醒12生肖與12星座，在2025下半年有哪些事情須多加注意。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2025年轉眼間已經要過完1／3，知名命理專家清水孟國際塔羅小孟老師今（24）日在臉書粉絲專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文，分享12生肖與12星座在2025下半年有哪些事情須多加注意，提供給大家參考。

【2025下半年12生肖注意事項】

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●鼠：注意手腳筋骨。

●牛：要注意脖子筋骨。

●虎：工作不宜動怒。

●兔：不宜道聽途說。

●龍：避免過度投資。

●蛇：注意情緒不穩。

●馬：當心交友不慎。

●羊：不宜個資外洩。

●猴：注意疲勞須放鬆

●雞：飲食不宜過量。

●狗：少去陰涼地方。

●豬：避免吃油膩食物。

【2025下半年12星座注意事項】

●白羊座：不宜吃過多生食。

●金牛座：注意皮膚保養。

●雙子座：天氣溫差要注意。

●巨蟹座：不宜過度使用手機。

●獅子座：旅遊注意天氣變化。

●處女座：購買商品要比價。

●天秤座：注意過敏與氣溫。

●天蠍座：避免中暑。

●射手座：遠離感冒中的人。

●摩羯座：不宜亂開玩笑。

●水瓶座：注意眼睛乾澀。

●雙魚座：不宜捲入他人糾紛。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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