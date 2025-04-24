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麥當勞厚鬆餅堡味道變了？網狂推「這家」味道完勝：不熱也好吃

有網友覺得麥味登的鬆餅堡比麥當勞的「厚鬆餅堡」還好吃。（圖／翻攝自麥味登FB、麥當勞提供）

▲麥當勞、麥味登鬆餅堡各有擁護者。（圖／翻攝自麥味登FB、麥當勞提供）

圖文／CTWANT

麥當勞超人氣早餐「McGriddles厚鬆餅堡系列」昨（23）日重磅回歸，吸引不少民眾排隊嘗鮮，不過有人卻覺得厚鬆餅堡的味道和尺寸輸給去年，感到「很失望」。對此，有網友就分享連鎖早餐店麥味登的薯餅起司蛋鬆餅堡更好吃，直呼「咬了一口之後驚為天堡」，比麥當勞的厚鬆餅堡還好吃。

有網友在Threads發文，表示早餐用外送平台點了麥味登的薯餅起司蛋鬆餅堡，雖然送到家的時候已經不熱了，不過他咬了一口之後，直呼「驚為天堡」，覺得比麥當勞的厚鬆餅堡還好吃，並表示「這個價格，我OK的」。

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貼文一出引起熱議，不少網友點頭回應「我覺得超好吃！完勝麥當勞，麥當勞太甜了」、「已經吃很久的人路過，薯餅的好好吃」、「超愛，薯餅跟牛肉都吃過，沒吃會想念那種」、「好吃死了，早班的早餐固定班底」、「期許麥味登鬆餅堡無限期上架」。

不過也有網友直言，「我覺得味道很複雜，有鹹有甜，所以不太愛」、「比較喜歡麥當勞的」、「我比較愛老麥的，還有焦糖塊在鬆餅裡好爽」、「去日本幾天，就有幾天的早餐是吃麥當勞鬆餅漢堡」、「麥當勞好吃多了，麥味登的鬆餅堡頂多是鬆餅硬要跟肉結合的產物」。

也有網友分享新吃法，「其實我自己當初用全家的豬肉蛋堡+蜂蜜鬆餅組合也是挺好吃的，我家附近麥味登沒有賣這款」。

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