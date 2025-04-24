媽祖停駕就推「買2送1」！超商應援白沙屯進香　6元租行動電源

▲白沙屯媽祖遶境將從5月1日出發，7-ELEVEN 推出多項服務、優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全台30萬人追白沙屯媽祖徒步進香，7-ELEVEN搶攻粉紅超跑「移動商機」，除了增加沿途可能經過門市備貨量，還提供「ibon行動電源租借」、「肖像周邊商品」、「快速寄件需求」、「供應休憩座位」等服務，而白沙屯媽祖進香期間有停駕於7-11，該門市會立刻推出限時3天「買2送1」好康，包括烘焙、咖啡、茶飲、思樂冰都有。

媽祖遶境每年商機超過50億元，繼台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香後，5月1日起由苗栗白沙屯拱天宮媽祖出發進香，今年報名人數暴增至31萬人，進香服甚至被搶購一空。7-ELEVEN也因應「粉紅超跑」可能經過的沿線門市超前部署，增加熟食、飲料、CITY系列等商品備貨，更以專區陳列周邊。

▲白沙屯媽祖遶境將出發，7-ELEVEN搶攻粉紅超跑「移動商機」推出多項優惠及周邊。（圖／業者提供）

●7-11陳列外賣區、進香補給

包括「白沙屯門市」戶外區、往白沙屯火車站方向，特別陳列外賣區，方便香燈腳補給。而白沙屯媽祖回鑾路程可能會經過位於台一線上的「通苑門市」，也加強相關商品備貨；更提供統一脆麵、FIN 運動飲料、濕紙巾、海苔等補給品給香燈腳。

同時台61線大安休息站，針對白沙屯媽祖去年曾停駕，今年特別感恩提供「兩餅一茶」櫃位的紅豆餅、草仔粿、飲料，給香燈腳補充體力。

▲5月1日至5月11日，推出安心寄件加贈「5元購物金」。（圖／業者提供）

●寄件送5元、行動電源租借半價



因應信徒移動的大量寄物、隨時充電等需求，沿途門市亦加強交貨便紙箱備貨、ibon行動電源租借服務。5月1日至5月11日推出安心寄件加贈「5元購物金」，僅限常溫交貨便。

▲ibon行動電源租借，第一小時半價「只要6元」。（圖／業者提供）

目前ibon行動電源租借服務已於近7,000家門市導入，提供甲地租、乙地還，每顆行動電源皆支援QI無線充電，並內建Micro USB、Lightning、Type-C充電線功能，即使手機沒電也能使用現金租借，即日起至12月31日租借輸入「ibon」享第一小時半價，等於只要6元（原價每小時12元）。

●媽祖肖像周邊



看準信眾對媽祖信仰的熱情與收藏需求，7-11也連續兩年推出「潮拜媽祖」系列商品，即日起至5月11日門市可預購超過30款媽祖周邊，涵蓋零食點心、隨身配件、珍藏酒款、限量紀念幣等。

▲7-ELEVEN全店精品亦同步開賣11款「白沙屯媽祖進香聯名周邊」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN全店精品亦同步開賣11款「白沙屯媽祖進香聯名周邊」，不論是進香必備的大容量包袋、隨時可休憩折疊椅、防曬必備漁夫帽、20吋行李箱等，會員到門市報手機，不限金額即可加價159元至2280元不等直接買。

▲相關周邊開賣。（圖／業者提供）

5月1日起全台門市限量發售白沙屯隨取卡，1,200元保證買到1288元，一次買2張再贈OPENPOINT 88點，合計最高回饋達11%。

▲5月1日起全台門市限量發售白沙屯隨取卡。（圖／業者提供）

●停駕就推「買2送1」

另為感恩回饋鄉親鄰里居民，如白沙屯媽祖進香期間有停駕於7-ELEVEN，該門市隨即會推出限時3天優惠活動，包含指定烘焙、CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA現萃茶、思樂冰「買2送1」，感謝媽祖停駕，活動內容以該門市現場為準。

★全家聯名新品

全家便利商店迎接4月27日的「世界貘日」（World Tapir Day），特別與人氣插畫角色「馬來貘LAIMO」合作，推出聯名新品包括「貘抖明星巧克力巧酥牛奶雪糕」售價49元；另一款「不含貘芝麻牛奶」售價38元。

▲全家與人氣插畫角色馬來貘LAIMO合作，推出聯名新品。（圖／業者提供）

4月25日至27日期間，全店消費滿額250元，還可獲得限量「馬來貘L夾」1個，單筆不累贈，數量有限贈完為止。

另外迎接夏日，全家與光泉聯手推出「麥芽牛乳酷繽沙」，使用瑞士麥芽製成，可自由搭配牛奶或咖啡，每一口還能吃得到巧克力蜂蜜脆片，復刻經典風味，原價65元，即日起至4月29日全家會員享優惠價59元。