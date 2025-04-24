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織羅部落獲贈龍舟！改善以簡易木筏訓練困境　長老率族人迎接

▲龍舟運抵，織羅部落頭目等率族人共同迎接，場面相當隆重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲龍舟運抵，織羅部落頭目等率族人共同迎接，場面相當隆重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為支持地方特色運動與文化發展，花蓮縣政府近日將縣立體育高級中等學校原有訓練用龍舟贈與社團法人花蓮縣織羅部落文化傳承經濟發展協會，透過資源共享，期望協助部落推廣龍舟運動、提升競技實力，讓這項象徵族群團結精神的運動得以延續。

織羅部落自民國74年起便積極參與龍舟競賽，但長年以來，部落訓練環境艱困，缺乏正式設備，此次縣府捐贈龍舟，希冀改善部落長期以簡易木筏和水道訓練的困境，並給予選手們更專業的備戰條件。

▲龍舟運抵，織羅部落頭目等率族人共同迎接，場面相當隆重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲龍舟改善部落長期以簡易木筏和水道訓練的困境。

龍舟於4月19日運抵織羅部落，由部落頭目葉順名、前頭目黃啟原、縣議員林玉芬與哈尼•噶照、春日里長陳青廉、玉里鎮代表秀吉•撒夫洛、春日社區發展協會理事長黃郁惠及部落族人們共同迎接，場面隆重。部落並依傳統舉行淨船及下舟儀式，祈求競技平安順利，儀式後龍舟隊即進行首次試滑，隊員對縣府的支持表達誠摯感謝，表示這是珍貴的鼓勵。

縣長徐榛蔚表示，織羅部落擁有悠久的龍舟傳統，族人在困難環境下仍持續訓練，展現堅毅與熱忱。此次捐贈希望能提供部落更好的訓練環境，強化競技實力，進一步發揚部落精神。
 

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