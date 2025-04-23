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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

澎防部執行「鎮疆操演」震撼場面曝　磨練官兵實戰能力

記者陳洋、賴文萱／澎湖報導

為提升防區戰鬥部隊備立即備戰及協同作戰能力，陸軍澎湖防衛指揮部今（23）日清晨於澎湖澎南海域週邊實施「鎮疆操演」，場面依舊震撼且有效達成訓練目標。

▲▼澎防部執行鎮疆操演 ，磨練官兵實戰能力與堅強意志。（圖／軍聞社提供）

▲澎防部執行鎮疆操演，震撼場面曝光。（圖／軍聞社提供）

本次操演以聯合作戰計畫為核心、以強化立即備戰能力為著眼，並參據敵可能行動來設計想定，期結合真實戰場可能發生的景況，讓操演部隊依據狀況實施演練。

▲▼澎防部執行鎮疆操演 ，磨練官兵實戰能力與堅強意志。（圖／軍聞社提供）

▲▼澎防部執行鎮疆操演 ，磨練官兵實戰能力與堅強意志。（圖／軍聞社提供）

▲▼澎防部執行鎮疆操演 ，磨練官兵實戰能力與堅強意志。（圖／軍聞社提供）

目的要讓全體官兵熟悉我反制敵軍的作戰行動，了解支援與被支援的關係，藉以磨練指揮與戰鬥程序，並透過各式編制武器的實彈射擊，可提升單兵戰鬥技能外，亦淬煉出執行立即接戰所需要的高抗壓力及心理素質強悍的可恃戰力。

操演科目以「防空接戰」為起始，接續演練營區自衛戰鬥、火力打擊、應援作戰及戰場掃蕩等，分於五德週邊訓練場運用戰、甲車、榴砲、機砲、標槍飛彈及各式輕兵器等建制武器實施協同射擊訓練，一起將協同火力編織成敵人無法突破的火網，建構不可撼動的自由民主之盾。

▲▼澎防部執行鎮疆操演 ，磨練官兵實戰能力與堅強意志。（圖／軍聞社提供）

▲▼澎防部執行鎮疆操演 ，磨練官兵實戰能力與堅強意志。（圖／軍聞社提供）

▲▼澎防部執行鎮疆操演 ，磨練官兵實戰能力與堅強意志。（圖／軍聞社提供）

郭指揮官表示，面對當前局勢挑戰，防區始終抱持「時刻做訓練、立即可備戰」的信念及決心。因此，這次操演不僅是鍛鍊部隊立即備戰的能力，更是建立官兵具備主場優勢與熟練武器操作的自信心，從而構築有形與無形的堅強戰力，為未來可能的挑戰做好最佳準備。

最後，郭指揮官藉此提醒各級幹部，戰力的本質，無非就是「照顧好部屬、教育好部屬、訓練好部屬」，全時備戰目標方能達成，期盼發揮「獨立作戰、自力更生、堅持到底、死裡求生」的鎮疆精神，團結一心，守護家園。

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