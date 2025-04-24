演唱會之都又進化！高雄世運主場館疏運更好走　前後對比照曝

▲高雄世運主場館疏運動線優化更好走。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為完善世運主場館（高雄國家體育場）步行轉乘品質，高市府工務局道路養護工程處持續針對周邊左楠路分階段進行優化。除了先前已改善左楠路西側人行道（宏毅一路至後昌路），近期再完成該路段東側人行道（捷運世運站至後昌路），並可串聯楠梓產業園區後昌路人行道，提供來訪樂迷及發展中生活圈綠意友善通行空間。

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▲▼市府擴增人行道寬度，將原有老舊磚面換新為平坦耐久的優質美觀鋪面。（圖／記者賴文萱翻攝）

世運主場館近年在國內演唱會場館的亮眼表現，讓高雄被譽為「演唱會之都」，為再強化演唱會人潮疏運效率，道工處進一步針對左楠路自捷運世運站至後昌路東側人行道優化，改善長度將近700公尺。

除擴增人行道寬度、將原有老舊磚面換新為平坦耐久的優質美觀鋪面及增設無障礙設施，也保留沿線既有大型樹木、設計植栽帶與車道分隔，後續將由公園處規劃補植，保障行人安全、美化街道景觀。

▲▼左楠路人行環境改善後可擴大整體疏運動線。（圖／記者賴文萱翻攝）

道工處表示，左楠路人行環境改善後可擴大整體疏運動線，包含中油宏南社區行人通道、捷運世運站及油廠國小站，有效分散人潮減少擁擠，此外再銜接至後昌路人行道，建構出舒適便捷的綠廊轉乘路網，打造高效益的綠色新經濟模式。