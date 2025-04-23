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飯糰店承諾「賺到錢就漲租」？律師傻眼提4點質疑

▲▼ 被指是貸款黃牛，高雄飯糰店女房東今出面駁斥 。（圖／記者吳世龍攝）

▲房東指稱，飯糰店曾承諾，賺到錢就同意漲租，說法卻引發更多質疑。（圖／記者吳世龍攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名邵姓女房東因為在飯糰店大鬧，連日登上媒體版面，成為台人關注的焦點，儘管她強調雙方曾達成協議，若店家賺錢願意調整房租，但仍難以說服大眾。對此，律師賴瑩真直言，看完房東的說法後，令她滿頭問號，同時也提出4點質疑，認為房東出面解釋以後，反而引發更多疑問。

飯糰店事件爆發以後，邵女出面喊冤，當時一時心軟，用便宜的租金將房屋出租給飯糰店夫妻，後續雙方公證時，對方也承諾「若有賺錢同意調整房租」，所以才會開口詢問漲租的問題。不過後來詢問公證師，得知在公證範圍內不能隨意調整內容，事情便到此為止。

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▲▼飯糰店女房東控遭抹黑漲房租。（圖／記者吳世龍攝）

▲房東指稱，飯糰店曾承諾，賺到錢就同意漲租，說法卻引發更多質疑。（圖／記者吳世龍攝）

對此，律師賴瑩真則在臉書上提出質疑，雖然她並未當過房東，但看見這位房東的說法，實在令人感到不解。

賴瑩真隨後提出四點質疑，分別如下：

一、有賺錢就調整房租，那是表示店家永遠都不能賺錢，否則就要被一直漲房租？

二、店家有把店內營收報表給你看嗎？你怎麼知道人家到底有沒有賺錢？

三、房客同意調漲租金，但沒有說漲多少？哪個房客敢同意這種條件？何不叫房客乾脆簽空白支票給你呢？

四、如果房客真的同意這種條件，那你們都去公證租約了，為什麼不把這條件寫進租約裡？

最後，賴瑩真總結，「感覺房東出面好像引發更多疑問了耶。」賴瑩真同時也補充，店面一旦租了出去，就算店面內物品的所有權屬於房東，房東也沒有破壞的權利。

 
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