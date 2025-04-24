預言大罷免結局「絕對個位數」　游盈隆用一句諺語形容國民黨處境

▲台灣民意調查基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，目前共有35位國民黨立委進入二階連署，罷團更稱多位已經達標門檻。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆23日表示，罷免3月中到了高潮，現在是勢往下走的時候，大罷免戰場，不是國民黨緊張、民進黨也緊張，罷免最困難就是三階投票，到了二階都很困難，真正罷掉有幾席？自己看來絕對是個位數、不超過10個，國民黨應該像台灣話一樣「時到時擔當，無米再煮番薯湯」，現在就「剉咧等」，是剉怎樣的？



游盈隆於節目《下班瀚你聊》談到大罷免，他表示，目前是關鍵時刻，從整體民意看起來，從三月中到現在，其實民意沒有多大改變，主流民意不贊成大罷免，從民調結果看，將近六成或六成是不贊成大罷免的，因為違反了人民的常識，當然不會贊成，他們會認為「選舉都選完了，罷免做什麼」，而贊成大罷免的，在3月中有三分之一左右，到了4月又再增加一點，大概不到1個百分點，這表示態勢是維持的。

游盈隆認為，3、4月的這種改變，改變在哪裡？反對的再增強一點，自己覺得大罷免的高峰在3月中突然飆上來，這是經過1月20日總預算案審議出來後，民進黨發動了一波非常成功的民意攻勢，訴諸在野黨亂搞一通，當時藍白還陶醉在刪凍預算的勝利氛圍裡還不自覺，最後過了農曆年後的一個月，整個社會輿論全面引爆。

游盈隆說，所以自己的看法是這樣，整個罷免3月中到了高潮、4月有點掉下來，現在是勢往下走的時候，不僅僅只是政治角力造成的結果，還有罷免門檻本來就很高，從一階到二階，好像是登玉山，到登山口比較容易，但後面就氣喘吁吁了，更不要說最後第三階段攻頂。

游盈隆再說，現在倒閣議題大概到此為止了，回到大罷免戰場，不是國民黨緊張而已、民進黨也很緊張，罷免團體也很緊張，到底最後多少個藍委會過二階，現在很多訊息出來，但這些訊息是真的嗎？罷團當然要這樣講提振士氣，這邊只剩2000連署、那邊只剩1000連署、傅崐萁只剩下一點點連署就能達標，但實際情況怎麼樣誰知道？連檢調都不知道。

接著，游盈隆指出，自己研究投票行為45年以上，但過去台灣民主有幾個罷免案？直到最近5年才出現5到7個，學界來不及做有系統的研究，那到底有幾個選區會二階達標？現在政治內行人都在調降數目，所以自己講說大概15到20個，目前情況大概就是黎明前的黑暗，混沌才讓人神經繃緊，他也從各種跡象發現，國民黨立委碰到罷免有點手足無措，甚至六神無主。

游盈隆強調，可是在自己看來，罷免最困難就是三階，到了二階都很困難，如果真的走到了二階，表示社會的這種憤怒與集結是成功的，但到了三階真正罷掉有幾席？真的不會很多席，在自己看來個位數，絕對是個位數、不超過10個，那為何國民黨立委坐立不安，甚至黨中央六神無主？因為對情勢無從判斷，無知才會驚慌失措，國民黨既然如此，那就「兵來將擋，水來土掩」，過了就過了，就像台灣話講得「時到時擔當，無米再煮番薯湯」，現在就「剉咧等」，是剉怎樣的？

▼419反統戰罷免大遊行，民眾上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）