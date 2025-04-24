國民黨宜蘭黨部遭搜索！黃琤婷痛批政治追殺　怒喊：426上凱道

▲宜蘭縣議員黃琤婷不滿國民黨宜蘭縣黨部遭到檢調突襲搜索，呼籲民眾426上凱道。（圖／翻攝自宜蘭縣縣議員黃琤婷臉書）

記者游芳男、郭玗潔／宜蘭報導

檢調偵辦罷免單出現「幽靈連署」，國民黨宜蘭縣黨部今（24）日遭到檢調突襲搜索，除罷免民進黨立委陳俊宇的提案領銜人被帶走外，多位參與連署的民眾也接連遭約談，引發外界高度關注。對此，黃琤婷痛批這是「赤裸裸的政治追殺」，呼籲民眾26日一起走上凱道。

檢調今天上午搜索國民黨宜蘭縣黨部，宜蘭縣議員黃琤婷對此強烈抨擊，認為「這不是偵辦，是打壓；不是民主，是赤裸裸的政治追殺！」她指出，人民依據《憲法》所享有的罷免權，是民主制度的基石，卻在今日遭遇司法干預與政治威嚇，令人憂心。

黃琤婷說，民進黨口口聲聲談改革，實則以政治手段操控司法，動用國家機器對付異議者，這種作為令人不寒而慄。她進一步指出，民進黨頻頻出招，動用司法與檢調的真正目的昭然若揭，無非是要讓人民噤聲、不敢上街、不敢參與罷免行動。這種手段，已經明顯侵害了台灣得來不易的民主基石，「如今連單純行使公民權利、參與連署的民眾也要被『喝咖啡』，這樣的台灣，還能稱得上民主社會嗎？」

黃琤婷強調，國民黨絕不會噤聲，也絕不會退縮。她呼籲宜蘭鄉親與全台民眾於4月26日一同走上凱達格蘭大道，「以行動守護民主，對抗威權，共同捍衛我們珍貴的自由價值」。