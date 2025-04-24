支持伊朗與美國對話　王毅：致力政治外交解決核問題

▲王毅與阿拉奇舉行會談。（圖／翻攝大陸外交部官網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

在美伊會談前夕，大陸外交部長王毅昨（23）日先與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）舉行會談。就伊朗核問題，王毅強調，中方始終致力於政治外交解決，反對動輒訴諸武力和非法單邊制裁，同時支持伊朗與包括美國在內各方開展對話。

王毅在北京與阿拉奇會談時表示，伊朗是中國在中東地區的全面戰略夥伴。中伊友好歷經國際風雲考驗，發展中伊關係是雙方共同的戰略選擇。

王毅指出，當今世界亂象頻生。美國濫施關稅盡失人心，自我孤立於國際社會。他說，國際社會比任何時候都需要團結一致堅持多邊主義，維護國際關係基本準則。

王毅強調，中方願同伊方一道，不斷鞏固各領域友好合作，深化在國際和地區事務中的協調配合，共同推動上海合作組織、金磚機制等發揮更大作用。

據大陸外交部引述，阿拉奇表示，伊方高度重視發展對華關係，恪守一個中國原則，支持中方維護自身核心利益。「伊中全面戰略夥伴關係建立在相互信任基礎上，正處於歷史最好時期。兩國友誼基礎牢固，不會受其他因素影響。」

「伊方將繼續同中方堅定相互支持，共同反對單邊主義、霸權主義，共同維護多邊主義」，阿拉奇說，願與中方密切高層交往，擴大互利合作，加強在聯合國、金磚等多邊機制溝通協調。

雙方就伊朗核問題的最新進展深入交換意見。王毅強調，中方始終致力於伊朗核問題的政治外交解決，反對動輒訴諸武力和非法單邊制裁。

「中方讚賞伊朗關於不發展核武器的承諾，尊重伊朗和平利用核能的權利，支持伊朗與包括美國在內各方開展對話，通過協商談判維護正當合法權益」，王毅說，這有助於維護國際核不擴散體系，也有助於促進地區和平與穩定。

阿拉奇讚賞中方在推動伊朗核問題政治外交解決上發揮的重要積極作用，願同中方就此保持密切溝通協調。