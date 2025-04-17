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強震後首艘國際郵輪停靠　174人遊花蓮！金三角商圈準備好了

▲▼堪稱國際頂級奢華郵輪Scenic Eclipse II星凝天蝕2號17日下午將停泊花蓮港。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼堪稱國際頂級奢華郵輪Scenic Eclipse II星凝天蝕2號17日下午將停泊花蓮港。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮迎來0403後首艘國際郵輪！堪稱國際頂級奢華郵輪Scenic Eclipse II星凝天蝕2號17日停泊花蓮港，將搭載來自英、美、澳等國際旅客訪花進行自然與文化探索，也讓花蓮重回國際郵輪靠泊港口的行列！

花蓮縣政府表示，在縣府與國內外及在地觀光相關業者攜手積極努力下，花蓮不但已迎來直飛香港的定期航班，如今更重新迎回國際郵輪，再加上國際媒體報導花蓮為亞洲隱藏美食之都的肯定，象徵花蓮觀光的復甦，並以嶄新面貌迎接世界各地旅人的到來。縣府也將持續爭取日、韓包機直航，為縣內觀光相關產業帶來更多消費人潮與商機。

▲▼堪稱國際頂級奢華郵輪Scenic Eclipse II星凝天蝕2號17日下午將停泊花蓮港。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

根據花蓮港務分公司預報，包括此次靠泊的「星凝天蝕2號」在內，2025年共將有9航次國際郵輪停靠花蓮；此次「星凝天蝕2號」自菲律賓馬尼拉出發，預計於4月17日中午12時靠泊花蓮港，搭載來自澳洲、英國及北美洲等地共174位國際旅客，上岸後將參訪太魯閣國家公園遊客中心、港天宮、松園別館等景點。

花蓮縣政府除了已通知金三角商圈及文創園區等周邊店家預做準備，迎接郵輪帶來的自由行遊客及船員至店內採購消費外，觀光處更安排接駁車，從下午2時至6時提供花蓮港至麗翔飯店接駁服務，並協調本縣觀光大使志工，於花蓮港遊客接待處以英文為郵輪旅客提供旅遊諮詢服務，協助介紹縣內觀光景點，讓旅客下船後能前往市區及周遭景點旅遊參觀。

▲▼堪稱國際頂級奢華郵輪Scenic Eclipse II星凝天蝕2號17日下午將停泊花蓮港。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮觀光大使志工將於遊客接待處以英文為郵輪旅客提供旅遊諮詢服務。

縣長徐榛蔚表示，星凝天蝕2號的到訪不僅展現花蓮在國際觀光郵輪市場的潛力，再加上香港飛花蓮的定期包機直航，充分展現花蓮做為台灣東大門的重要地位。縣府更積極攜手國內外觀光旅遊業者，開拓日、韓包機直航，並持續帶領縣內各觀光產業業者參加國內外旅展、推介會以開拓國際商機。縣府持續與縣內觀光業者一起合作走向國際，行銷花蓮拓展國際市場，吸引國際旅客訪花深度體驗在地人文風情與自然景觀，讓遊客能一來再來並能在花蓮long stay，並推廣花蓮成為國際旅客來台首選旅遊地。

縣府觀光處長余明勲表示，花蓮近日被英國知名時尚生活雜誌《Tatler》評選為「亞洲8大最被低估的美食城市」，展現花蓮作為觀光大縣的實力；此外，花蓮更有豐富的山海資源，除了目前正在新城鄉七星潭賞星廣場旁海灘展出的「2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季」活動外，更有每天由台北直飛花蓮的直達班機，歡迎國內外世界旅人現在就出發來花蓮永續遊、深度體驗這片土地的人文、美食與自然風光。
 

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