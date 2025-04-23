　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸又爆「開車衝撞小學」　滿地傷亡孩童「路人抬車救命」

▲▼陸又爆「開車衝撞小學」　地上躺滿傷亡者「路人抬車救命」。（圖／翻攝推特）

▲汽車衝撞放學人群，多名小學生受傷倒地。（圖／翻攝推特）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江省金華市一所小學22日傍晚傳出汽車撞人事件，一輛香檳金色的汽車突然朝著校門口的人群撞去，導致多名家長及小學生受傷倒地，現場畫面相當駭人。

目擊者表示，事件發生於傍晚5點多，正好是放學時間，很多小學生剛步出校門口，突然一輛金色的汽車高速衝來，朝著人群撞上去。

目擊者還指出，被撞的至少10多人，許多人傷勢嚴重，不太樂觀。

▼一些受害者傷勢嚴重，流出大量鮮血。（圖／翻攝推特）

▲▼陸又爆「開車衝撞小學」　地上躺滿傷亡者「路人抬車救命」。（圖／翻攝推特）

從流傳的照片及影片中可以看見，一輛金色的汽車停在小學門口，旁邊倒著多名大人及小孩，並可明顯見到血跡，四周不斷有哀號聲傳來。

另外，影片中還能發現，疑似有人被卡在車底，多位路人嘗試徒手抬起汽車，協助傷者脫困。

雖然網路上已流傳出大量畫面，不過，大陸官方截至23日下午尚未通報此事件。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
655 4 6696 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／古林睿煬6局挨轟3分砲退場
古林睿煬初登板！沿用獅隊出場曲超催淚
有對岸戶籍將喪失台灣身分　陸委會：身分證、定居證也算
快訊／土耳其規模6.2地震深度10km　伊斯坦堡有感搖晃
周五雨區擴大又增強　最新預測出爐
快訊／涉助700陸客來台賣淫！女牙醫院長等12人遭約談

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

有對岸戶籍將喪失台灣身分　陸委會令釋：身分證、定居證也算

全紅嬋拿到「馬龍簽名照」眼睛都亮了！　她嗨喊：太帥了

陸又爆「開車衝撞小學」　滿地傷亡孩童「路人抬車救命」

火燒車事故拖累YU7上市計劃？　小米否認：上市時間不變

陸正訓練港澳太空人　最快明年執行飛行任務

白宮稱「中美談判」取得了進展　陸外交部重申：停止威脅

董明珠：格力絕不用海歸派　因為「裡面有間諜」

國泰航空：中美空運需求估將放緩　關稅帶來不確定因素

川普要降對陸關稅　陸外交部：不願打也不怕打

39歲抖音網紅突過世…留14歲兒　家屬嘆：前妻3天前才車禍亡

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

白敬亭在五月天前超緊張　阿信「看你戲長大」逗他

詹子賢爆「會種江坤宇草莓」　想在配偶欄？笑：不好看啦

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

有對岸戶籍將喪失台灣身分　陸委會令釋：身分證、定居證也算

全紅嬋拿到「馬龍簽名照」眼睛都亮了！　她嗨喊：太帥了

陸又爆「開車衝撞小學」　滿地傷亡孩童「路人抬車救命」

火燒車事故拖累YU7上市計劃？　小米否認：上市時間不變

陸正訓練港澳太空人　最快明年執行飛行任務

白宮稱「中美談判」取得了進展　陸外交部重申：停止威脅

董明珠：格力絕不用海歸派　因為「裡面有間諜」

國泰航空：中美空運需求估將放緩　關稅帶來不確定因素

川普要降對陸關稅　陸外交部：不願打也不怕打

39歲抖音網紅突過世…留14歲兒　家屬嘆：前妻3天前才車禍亡

康橋車禍被批「幹嘛讓學生騎車環島」　賈永婕挺學校：錯的是惡質駕駛

「護國神山」台積電怎麼來的？　「海上孤島變科技島」揭台灣半導體傳奇

食藥署稽查國光生技抓「4大缺失」　要求1周內交改正報告

不斷更新／古林睿煬6局續投挨轟退場　樂天7比0擴大領先

台灣有20萬家事移工　卓榮泰指示加強法治宣導、暢通申訴管道

華碩攜手台大打造AI猝死預警系統　榮獲愛迪生金獎肯定

朱立倫號召藍黨公職北檢外抗議　蔣萬安5／9赴議會專案報告

首「惜」大廚在台南！　公誠國小勇奪2025全國學校午餐大賽冠軍

古林睿煬初登板沿用獅隊出場曲超催淚！隊友失誤也讓球迷快哭了

澎防部執行「鎮疆操演」震撼場面曝　磨練官兵實戰能力

【戲精汪汪】米克斯想吃飯自導自演「被綁住」嚶嚶叫求媽媽關注

大陸熱門新聞

關羽真實身高「不是207cm」！河南專家挖出東漢尺

張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇

聾啞女大生長太美被疑造假！本人委屈回應

陸男落榜當35年輔警才得知被「頂替上學」 冒名者已成醫院副院長

世界盃敗仗國乒重整！「馬龍」任副主席

北京學者示警：川普還有「2張王牌」未出　中國要做好準備

陸又爆「開車衝撞小學」　滿地傷亡孩童

陳芋汐想吐　全紅嬋1舉動…網喊：太暖了

林毅夫：中美若停止貿易　美國的損失將遠超中國

有對岸戶籍將喪失台灣身分　陸委會：定居證也算

台青赴陸意願激增30%　他透露下一波創業爆點

美術學院正妹「美得像AI」　陸網嗨喊：貓系冷感美女

睜不開！陸女星聞嬰兒腳致「眼睛感染」

國乒世界盃男單「4連霸遭終結」…陸網跪求小胖回來

更多熱門

相關新聞

小學更衣室偷拍！日男老師被約談後「離奇死亡」

小學更衣室偷拍！日男老師被約談後「離奇死亡」

日本千葉縣一名男老師在小學的更衣室內偷拍，而犯行被發現後，隨即被校方約談，怎知在事發後不到1周就被發現死亡。教育委員會預計2月4日召開記者會說明，目前警方仍在調查案件與男老師死亡的經過。

中年男遭砍「肚破腸流」報警　最後坦承自殘

中年男遭砍「肚破腸流」報警　最後坦承自殘

長野車站隨機砍人1死！警「成功逮捕」男嫌

長野車站隨機砍人1死！警「成功逮捕」男嫌

根本來不及抵抗！他「短時間」遭猛刺左胸亡

根本來不及抵抗！他「短時間」遭猛刺左胸亡

日本今晨再爆隨機殺人！男遭砍「肚破腸流」

日本今晨再爆隨機殺人！男遭砍「肚破腸流」

關鍵字：

小學隨機殺人隨機撞人開車撞人放學

讀者迴響

熱門新聞

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

夫妻叫2份哇沙米300元留1星　老闆怒嗆

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」

雙薪8萬6「硬買新房崩潰了」！人夫慘曝開銷

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！香閨過夜隔天被抓包

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

女房東揭飯糰店曾承諾「有賺可以漲房租」

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！　私密帳號追爆料者

更多

最夯影音

更多

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面