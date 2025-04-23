陸又爆「開車衝撞小學」　滿地傷亡孩童「路人抬車救命」

▲汽車衝撞放學人群，多名小學生受傷倒地。（圖／翻攝推特）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江省金華市一所小學22日傍晚傳出汽車撞人事件，一輛香檳金色的汽車突然朝著校門口的人群撞去，導致多名家長及小學生受傷倒地，現場畫面相當駭人。

目擊者表示，事件發生於傍晚5點多，正好是放學時間，很多小學生剛步出校門口，突然一輛金色的汽車高速衝來，朝著人群撞上去。

目擊者還指出，被撞的至少10多人，許多人傷勢嚴重，不太樂觀。

▼一些受害者傷勢嚴重，流出大量鮮血。（圖／翻攝推特）



從流傳的照片及影片中可以看見，一輛金色的汽車停在小學門口，旁邊倒著多名大人及小孩，並可明顯見到血跡，四周不斷有哀號聲傳來。

另外，影片中還能發現，疑似有人被卡在車底，多位路人嘗試徒手抬起汽車，協助傷者脫困。

雖然網路上已流傳出大量畫面，不過，大陸官方截至23日下午尚未通報此事件。