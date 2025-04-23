三商炸雞連8天「戰斧雞腿、炸雞桶買1送1」！外送、內用都有

▲三商炸雞最新買1送1優惠開跑。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

勞動節將至，速食品牌「三商炸雞」搶先祭出限時優惠，即起連8天全門市可享「黃金戰斧雞腿買1送1」，加碼還有「炸雞桶買1送1」，且外送、內用皆享優惠。

三商炸雞全門市即日起至4月30日祭出「黃金戰斧雞腿買1送1」，特價只要130元，外帶、內用皆享優惠；黃金戰斧雞腿是選用連腿帶排大雞腿，經過醃製後裹上獨家秘製脆皮炸粉現點現炸，微辣口感超級涮嘴。

期間還有「炸雞桶買1送1」好康，凡外帶或內用購買「黃金山賊炸雞桶」即送「咔啦腿排桶」，特價333元；三商i美食卡會員至4月25日前使用3點還可透過APP兌換「黃金山賊炸雞桶送咔啦腿排桶」券，特價只要323元，使用期限至4月30日。

▲漢堡王4月國王日祭出無麵包系列優惠。

漢堡王4月國王日祭出「2款無麵包系列下殺109元」限定優惠，品項有「雙層無麵包小牛堡餐」、「雙層無麵包脆雞堡餐」，特價只要109元，期間每日下午2點至5點只要於門市購買上述2款漢堡內用，還可憑消費小白單無限暢飲百事可樂、七喜、激浪、華年達等飲品，優惠使用至4月24日，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未參與此優惠活動。

漢堡王雙層無麵包小牛堡、雙層無麵包脆雞堡餐分別使用100%純牛肉片及酥炸雞肉排代替漢堡包，搭配多種新鮮蔬菜，每一口都能吃到飽足肉感及新鮮生菜。