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女騎士長裙捲入機車風扇動彈不得！熱心警剪裙擺助脫困

▲李姓女騎士長裙下襬遭捲入機車傳動裝置，警員熱心商借剪刀助脫困。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李姓女騎士長裙下襬遭捲入機車傳動裝置，警員熱心商借剪刀助脫困。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

警察為民服務項目真是無所不包，北市文山二分局景美所警員莊凱鈞3月12日傍晚在轄區景美舊橋頭景文街指揮交通時，發現一女騎士卡在車陣中疑似機車熄火，上前查看這才發現女騎士因身穿長裙長度過長，騎車過程中裙襬捲入機車傳動裝置內，不僅車輛無法發動行駛，連人帶裙被機車卡住，莊員熱心向鄰近商家借剪刀剪斷裙擺，女騎士才得以順利脫困。

文山二警方表示：當時李姓女騎士（50歲）沿景文街由北往南行駛，準備通過景美舊橋頭時，因裙擺太長被捲入機車傳動裝置，機車當場熄火無法發動，李女也受困，所幸莊員剛好在該路口執行交通疏導勤務，即刻上前關心並提供協助。

▲李姓女騎士長裙下襬遭捲入機車傳動裝置，警員熱心商借剪刀助脫困。（圖／記者張君豪翻攝）

警員先助李女將機車推至人行道，避免衍生車禍，再到景文街一間商店借得剪刀，經李女同意後，將被機車風扇絞入的裙擺部分剪斷，李女始順利脫困。員警並陪她將車輛牽至景美街機車行維修，確認機車無重大損壞，李女對警員熱心義舉相當感謝。

文山二警方藉此案例呼籲，機車騎士應注意自身服裝，避免穿著過長或過鬆的衣物或雨衣，並確保衣物不會接觸到機車的傳動裝置、輪胎，以免影響騎乘安全導致意外發生。

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