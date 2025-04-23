「最炫的一群人」最年輕已35歲　PTT爆共鳴：叫叔叔阿姨算客氣了

▲網友直呼七年級生已經不是年輕人了。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

七年級生曾是最潮最炫的一代，拿NOKIA逛西門町、自編手機鈴聲、拍大頭貼、打網咖打保齡球樣樣來，當年是潮流主角，如今最年長已44歲，最年輕也35歲，有網友直呼，「沒人注意到原來七年級生慢慢淡出年輕人的行列了嗎？」文章引發熱議，「都有人當阿嬤了，叫叔叔阿姨算客氣了！」

一名網友在PTT表示，曾經被認為最ㄅㄧㄤˋ、最Hito的七年級生，又被稱為Y世代，如今早已默默邁入中年，「七年級生裡面的老大哥已經44歲、裡面最年輕的也已經35歲！」

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原PO接著說，當年這些七年級生三不五時就會拿著NOKIA 3310去西門町壓馬路，經濟比較富裕的人會買彩色的Sony Ericsson手機，嘗試買手機鈴聲編曲的書 自己編來電鈴聲。

至於生活放鬆樂趣，絕對少不了拍大頭貼、打網咖、打保齡球等，比起現在手機不離身，讓原PO不禁感到時代的眼淚，「沒人注意到原來七年級生慢慢淡出年輕人的行列了嗎？」

底下網友紛紛直呼，「真的老了，下班只想躺平」、「現在職場都一堆9開頭的廢物了，7年級當然是老人了」、「過30歲就該有自知之明了」、「我75年次的，在註冊一些東西的時候最有感，要選1986年要滑好久」、「再做5年我就準備退休了，當然不是年輕人」、「都有人當阿嬤了，叫叔叔阿姨算客氣了」、「PTT主力族群」、「別再說了...哭啊」、「七龍珠已經是隔兩個世代的產物」、「7年級都快全破35歲了，不年輕了吧」。