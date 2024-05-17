LINE、臉書IG「男友頭貼全換掉」　她第6感出軌！全場看傻

▲男友突然換大頭貼，讓原PO感到不安。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

儘管女人的第六感特別準，但兩人在一起容易起疑心，就怕影響感情。一名妹子說，男友忽然把LINE、臉書與IG大頭貼都換新的，且三張照片不一樣，她覺得這個行為十分奇怪，還觸動她敏銳的第六感，「是不是有認識其他女生的跡象？」底下網友看傻回應，「你還是單身好了！」

一名女網友在Dcard表示，目前交往才2個月，她卻發現男友忽然換新的大頭貼，「不只LINE換，IG、FB都換，而且都換成不一樣的，還換成了正臉照」，讓原PO直言很不對勁。

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於是原PO直球詢問為何換大頭貼，男友只簡單回「就忽然想換一下！」面對這敷衍的答案，原PO直呼，「第六感覺得很奇怪，又怕是不是自己想太多，有人有這樣的經驗嗎？」

底下網友熱議，「我跟你說，女人在抓男人偷吃的第六感，比去問神還準」、「男生的話...是」、「推！我當時也是一直覺得不太對，一直跟我朋友說他『應該』出軌了，總覺得哪裡怪怪的，過沒幾天事情就爆開...還是對方女生來告訴我的」。

但也有網友傻眼反酸，「你還是單身好了」、「你有男友的時候，最好不要換大頭貼」、「你跟你男友是多不熟，要這樣猜忌的戀愛...不如不要談欸」、「不可能兩個月就膩了」。原PO也坦言，雙方在一起沒有熱戀的感覺，都在吵架。