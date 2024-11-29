IG大爆增！林家正「深夜上傳1張圖」急刪更換！球迷喊：終於換了

▲粉絲發現，林家正5分鐘內急換大頭貼。（圖／翻攝林家正IG）



網搜小組／劉維榛報導

台日冠軍賽中，大家的「心靈捕手」林家正率先開轟1分，振奮全場士氣，不僅如此，他腳上護具還繡有台灣小國旗，愛台模樣圈粉無數。而他的IG也突破12萬追蹤數，有粉絲發現，林家正昨（28日）悄悄換了大頭貼，但幾分鐘內又趕緊換了別張，讓家正婦們暴動了。

致勝英雄林家正在冠軍賽中，關鍵先奪下1分，無奈來到8局時，林家正面對近身球揮棒，忽遭速球直擊右手指關節，當下他並無露出任何疼痛表情，反而是提醒主審，球打在自己手指部位，希望爭取改判壞球。

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事後林家正頻頻甩手想降低疼痛感，就是想替中華隊拼一下，但在曾豪駒頻頻勸說下，他才同意退場，但林家正回到休息室後難過流下男兒淚，令眾多家正婦超心疼。所幸林家正回台就醫檢查，關節損傷已無大礙。

事實上，林家正留美讀書打球，內心仍緊繫著台灣，受傷不甘願的模樣，以及腳上護具繡有台灣國旗，種種行為圈粉不少球迷，他的IG追蹤數也一夕竄升到12.7萬人。

有粉絲捕捉到林家正逗趣舉動，28日深夜他似乎手滑上傳錯的IG大頭照，可見他穿著西裝、打著蝴蝶結領帶，非常紳士帥氣，但不到幾分鐘後，林家正又換了一張運動風格的12強大頭貼，戴著棒球帽與墨鏡，以及招牌露齒燦笑。該名粉絲在Threads笑稱，「5分鐘內二改就對了！」

其他網友也狂呼，「帥！是金牌大頭照」、「記得有看到他IG，轉發冠軍賽陽春砲的片段，但後來好像又刪掉了」、「想像他很糾結的畫面」、「終於換了大頭照」、「剛好發限動標記他，就看到他狂換好可愛」。