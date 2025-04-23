不滿石破茂向靖國神社獻祭品　陸要日本「徹底與軍國主義切割」

▲日本首相石破茂近日向靖國神社供奉祭品。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

日本首相石破茂近日向靖國神社供奉祭品，還有大批國會議員和部分內閣副大臣前往參拜。此舉引發大陸不滿，批評日本的行徑「公然褻瀆歷史正義」，已向日方提出嚴正交涉，更要求日本「徹底與軍國主義切割」。

供奉日本二戰甲級戰犯的靖國神社近日舉行為期3天的春季大祭，首相石破茂以「內閣總理大臣」名義供奉祭品，日本跨黨派議員聯盟組織「大家一起參拜靖國神社」部分議員也前往參拜。

對此，大陸駐日本大使館發言人表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有罪行滔天的14名二戰甲級戰犯。

「日方行徑公然褻瀆歷史正義，再次反映出日本政府對待歷史問題的錯誤態度」，發言人說，中方已向日方提出嚴正交涉。

該發言人稱，正確對待和深刻反省侵略歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，也是日本同亞洲鄰國發展關係的政治基礎。

發言人強調，中方嚴肅敦促日方信守迄今所作承諾，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底同軍國主義切割，以實際行動堅持走和平發展道路，不要進一步失信於亞洲鄰國和國際社會。

▲日本國會議員前往參拜靖國神社。（圖／路透）

除了大陸，韓國也表達抗議。韓國外交部以發言人名義發表評論稱，日本肩負責任的領導層再次向美化日本侵略戰爭、供奉戰犯的靖國神社獻祭品以及前往神社參拜，韓方對此深感失望和遺憾。

韓國政府敦促日本負責任的領導班子正視歷史，以實際行動表達對歷史遺留問題的謙虛和深刻反省的態度。這才是兩國基於互信建立面向未來關係的重要基礎。