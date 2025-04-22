公明黨魁今訪中　將轉交石破茂「親筆信」　陸學者：別期望太高

▲中日關係。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

日本公明黨黨魁齊藤鐵夫將於4月22日至24日訪問中國大陸。這是自去年11月齊藤就任公明黨黨魁以來首次訪中，由於時逢中美關稅戰激化之際，此訪備受關注。日媒稱，公明黨計劃利用與中國的獨特關係，推動中日關係改善。

日本《每日新聞》報導，齊藤鐵夫18日表示，作為政黨外交的一部分，公明黨每年都會訪問中國。他說，美中關稅摩擦升級對日本的國家利益沒有好處，雖然（日本）政府正與美國進行談判，但考慮到世界經濟對日本經濟的影響，公明黨希望（與中國方面）進行有利於國家利益的磋商。

據日本NHK報導，齊藤鐵夫21日會見日本首相石破茂，並收到一封石破茂致中國領導人的信。在會後被問及訪中期間是否有可能就美國政府的關稅措施交換意見時，齊藤鐵夫說，「我無法預測中方是否會提出有關問題，但我一定會就提出的所有問題轉達日本的看法。」

日本內閣官房長官林芳正21日表示，為了全面推進日中戰略互惠關係，穩步推進兩國關係，有必要減少問題和擔憂，加強合作與協調。希望齊藤鐵夫此次訪中能夠加強兩國間的交流與溝通。

《每日新聞》分析稱，齊藤鐵夫就任公明黨黨魁後，一直強烈希望訪問中國。由於這是美國「對等關稅」實施後石破茂政府高層人士首次訪問中國，所以這也將成為日方了解中方對日態度是否發生變化的寶貴機會。

大陸《環球時報》引述中國社會科學院日本研究所綜合戰略研究室主任盧昊指出，此次齊藤鐵夫訪中並轉交石破茂親筆信的意義在於，這表明日方有意願在部分領域與中方協調合作，如共同應對全球貿易挑戰等。

盧昊認為，在當前的國際環境下，公明黨黨魁訪中展現出了一定的合作空間與積極因素，但鑑於中日在涉海、「台灣問題」及歷史問題上的分歧，此次訪問難以使中日關係產生根本性改觀，需要避免產生過高的期望。