洛陽白馬寺「唐墓」墓主人究竟是誰？　官方掛牌：就是狄仁傑

▲洛陽白馬寺內的狄仁傑墓及官方告示。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

洛陽白馬寺內有一座唐墓，一直以來，墓主人身份在大唐、武周時代的宰相狄仁傑或武則天男寵薛懷義間爭論不休。當地文物局近期掛上文物保護公告，公告上明確文物名稱為「狄仁傑墓」，象徵著糾纏多時的墓主人之謎正式塵埃落定，確認就是狄仁傑之墓。

《極目新聞》報導，對於狄仁傑墓所在地有多種說法，例如洛陽白馬寺、陝西乾陵以及安徽安慶太湖等。而關於白馬寺這處墓地主人，有人認為是狄仁傑，也有人認為是武則天男寵薛懷義，存有爭議。

根據民眾近期到訪拍下的照片顯示，墓碑上寫著「大唐名相狄梁公墓」，旁邊已經掛上了「文物安全直接責任人公告公示牌」，明確提到該文物名稱為狄仁傑墓，級別為洛陽市文物保護單位，直接責任單位為瀍河區白馬寺鎮人民政府，公告公示單位為瀍河區文旅局。

對此，白馬寺鎮政府張姓工作人員表示，網友關心的爭議是否已塵埃落定、是否最終確認墓主人為狄仁傑，他們尚無法給出確切答復，但據其所知，當地廣為流傳的說法就是此處是狄仁傑墓。

至於洛陽市文物局相關人員則強調，目前主流的觀點，根據現場碑刻記載以及史料分析，白馬寺內該墓就是狄仁傑墓，至於外界有不同的觀也是正常的，「我們不能允許它（不同觀點）不存在，我們要允許人家自由發表自己的觀點，只要是合情合理。」