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北京靈峰寺遺址800年金代石碑「斷兩截」　兩鄉鎮推責「不歸我管」

▲北京房山近郊一處金代靈峰寺遺址石碑斷成兩截，橫躺於山野間，無人問津。（圖／翻攝北京青年報）

▲北京房山近郊一處金代靈峰寺遺址石碑斷成兩截，橫躺於山野間，無人問津。（圖／翻攝北京青年報，下同）

記者魏有德／綜合報導

北京房山近郊有一處金代的靈峰寺遺址，多名民間文物保護人員近日發現，一直躺在遺址上的「房山靈峰寺記」石碑竟斷成兩截，疑遭到人為破壞，現場觀察發現，這塊石碑斷面較新，斷開時間應不會太久，同時，斷碑附近還存在疑似盜挖痕跡。然而，向上反應此現象後，鄰近的房山區兩個鄉鎮均表示，「不歸自己管。」

▲北京房山近郊一處金代靈峰寺遺址石碑斷成兩截，橫躺於山野間，無人問津。（圖／翻攝北京青年報）

《北青報》報導，在金代，靈峰寺不僅是著名佛寺，也是一座規模宏大的行宮。隨著歷史變遷，靈峰寺於明末被摧毀，不過記錄建寺歷史的石碑「房山靈峰寺記」倖存至今，是房山區普查登記文物。在北京地區，不包括經幢與刻經，金代的石碑現存不超20件。

據了解，靈峰寺遺址位於房山區的貓耳山，從海拔約500公尺的貓耳山腳下出發，需先通過5公里的山徑，沿路攀登至海拔約1300公尺的貓耳山頂峰後，再沿山脊與溝谷，經過4個多小時的路程，到達一處海拔960公尺的谷地，便是靈峰寺遺址。

▲北京房山近郊一處金代靈峰寺遺址石碑斷成兩截，橫躺於山野間，無人問津。（圖／翻攝北京青年報）

行至遺址處可以發現，一塊石碑從中攔腰斷開，橫躺於地，經測量，此碑原長130公分、寬60公分、厚12公分，外形為圓首，額書篆字「房山靈峰寺記」，碑文同為隸書，字跡工整，記載靈峰寺的建寺歷史，立於金明昌五年（公元1194年），距今已有831年歷史。

根據《房山區不可移動文物列表》顯示，石碑所在地為南窖鄉北安村，該村一名負責文物保護的男性工作人員表示，靈峰寺碑記實際不屬於南窖鄉地界，應歸周口店鎮。

至於周口店鎮一名負責文物保護的女性工作人員則表示，依據（大陸）第三次全國文物普查的結果，「房山靈峰寺記」劃至南窖鄉，尚不屬於周口店鎮管轄。

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