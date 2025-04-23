實驗室爆鼠亂、虐待動物　國光生技回應了：恪守法規

▲張姓女員工在門外貼公告（藍框處），要供應商將裝老鼠的紙盒直接放在地上，十分離譜。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

另一名知情人士Ｂ小姐告訴本刊，事件曝光後，震驚公司高層，研發部調查檢討時，張女的蘇姓直屬主管連續說了4次「荒腔走板」，承認此事很誇張，但卻定調並非張女個人錯誤，所以沒有對張女進行懲處，也沒通報後續消毒，甚至告訴張女「未來做好就好」，讓其他同仁直呼不可思議，認為根本是打臉公司的制度，變相鼓勵大家不用遵守規則。

Ｂ小姐也向本刊透露，張女因為沒有填寫申請、領用動物的管理表格，導致這120隻老鼠成為沒有身分的「鼠球」，差點全部安樂死，後來雖然轉為研發部次要試驗使用，但因前面的疏失，試驗得出的數據可信度也令人存疑。

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張女的爭議不只這一樁，國光生技研發部遷到南投中興大學之後，她為了自己方便，曾要求廠商把白老鼠放在大樓一樓的門口，並在玻璃門上貼了署名國光生技研發部的公告，公告上寫著：「請將試驗動物放置於此（箭頭往下）」，直到有同事認為不妥、向主管反應，她才將公告撤下。

▲上百隻老鼠被混養在滿是儀器及化學藥物的實驗室，差點全被安樂死。

Ｂ小姐說：「那裡是人來人往的公共空間，一般民眾或流浪貓狗有沒有接觸到實驗用的老鼠，誰能保證？她的行為真的很白目！」張女連番的脫序行為在國光生技內部鬧得沸沸揚揚，公司唯恐事態擴大，日前針對實驗室老鼠及公共場所老鼠2起爭議事件開會，包括總經理留忠正、法務長等高層都與會討論。

會議中，高層認為實驗室老鼠事件，過程雖有疏失，也沒依規定填表，但就算有老鼠味道傳到GMP廠區，也只是小疏失；老鼠放在公共場所一事，只是違反農業部規範，2件事都跟GMP規範無關，不需啟動品保人員調查，張女最後全身而退，相關主管也沒因管理不善遭懲處，受汙染的場域也沒後續處置，僅要求研發部同仁進行照護實驗動物的再教育。

Ｂ小姐不滿地說，公司怕事件曝光延燒，竟公然包庇護航張女，連預防、改正計畫都省略，令人心寒。Ｂ小姐指出，張女在國光生技任職5年，是流感疫苗研發小組成員，但三不五時就出包，顯見專業及敏感度均不足，經手的試驗數據可信度令人質疑，但她卻很受高層青睞，被指定負責多項重要專案，讓其他同仁很焦慮，呼籲國光不應輕忽問題的嚴重性，也呼籲主管機關介入調查。

▲國光生技創立至今60年，是國內最具規模的疫苗廠商。

國光生技回應表示，該公司恪守「農業部實驗動物照護及使用指引」、動物保護法及所有相關法規要求，指出該起實驗鼠事件發生在去年7月24～26日，當時因強颱來襲，台中市臨時宣佈停止上班上課2天，導致無法按原計畫將實驗動物立即運送至位於南投的專用動物房。

為因應此突發緊急狀況，該公司依據符合農業部指引的既定緊急應變計畫，採取臨時應變措施，將該批動物短暫安置在研發實驗室，其功能與用途主要為早期藥物探索與開發研究，與藥品生產製造及品質管制作業場所不同，非屬藥品優良製造作業規範（GMP） 所規範的範圍。

國光強調在臨時安置期間，已採取一切必要措施維護動物福祉，包括使用符合規範的潔淨臨時籠具，持續供應充足、乾淨的飲水與飼料，並由排班的專業照護人員定時檢查動物狀況與環境清潔，確保動物獲得妥善照顧，符合動物保護基本原則，待緊急狀況於26日解除後，立即將所有動物安全運送並安置於南投的專用動物房。

▲國光生技研發的四價流感疫苗，2017年正式在台生產。

而關於實驗動物出現於大樓入口處，則是因負責運送實驗動物的供應商，未能遵守雙方事先約定的送達時間，於清晨6點半將動物逕自暫置於研發大樓1樓入口處後離去，同仁於上午7點上班後發現，第一時間立即依循內部標準作業程序，將動物檢查確認無虞後，安全移至符合規範的動物房內妥善安置。

國光已針對此事與供應商溝通檢討，並要求對方確保未來不再發生類似情事，同時，也已完成內部動物接收流程的檢討，並強化與供應商的溝通協調及到貨確認機制，增設非預期時段送達的緊急處理流程，以杜絕管理疏漏。

最後，國光指出，經內部調查與審視，確認上述2起獨立事件中，在作業程序上存在可進一步完善之處，相關部門已依品質管理系統要求完成改善措施，並稱該公司有嚴謹的設施區隔與管控措施，嚴格遵守相關規範，「研發實驗室與GMP管控之疫苗生產、製造及品管檢驗場所，在物理空間、環境控制系統、人員與物料動線、及所適用的管理規範上，均各自獨立且完全區隔。對研發數據和疫苗安全沒有影響。」



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