花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

▲案發9年後，凶宅附近的慈雲山區發現2具白骨，經檢驗確認是劉志勤、林真米的遺骸。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

19年前，花蓮縣吉安鄉發生一起駭人聽聞的五子命案，5名兄弟姊妹被發現陳屍浴室，雙手反綁、頭纏膠帶，現場留有求救字條與有毒植物，還有一台沒有記憶卡的數位相機，5名死者的父母劉志勤、林真米則人間蒸發，成了懸案。直到9年後，劉、林的白骨在山區被發現，法醫相驗認定2人服農藥輕生，數位相機的檔案也因科技進步成功復原，影像顯示2人親手殺了子女，但動機成謎。命案發生後，各種靈異傳聞不斷，也讓本案成為台灣最詭異的滅門慘案之一。

▲5名死者的雙親劉志勤（右）、林真米（左）案發後人間蒸發，警方研判涉嫌重大，立即發布通緝。

2006年9月5日，花蓮縣吉安鄉一戶民宅傳出惡臭，警方接獲通報後破門進入，發現5名死者陳屍浴室，年齡從9歲到18歲不等，皆為屋主劉志勤的子女。更恐怖的是，5具屍體整齊排列堆疊，雙手反綁、頭部纏滿膠帶，甚至被套上塑膠袋，屋內沒有打鬥痕跡，現場還留有一張字跡潦草的求救紙條、一張寫有求救內容的千元鈔，以及有毒的魚藤植物，消息曝光後，震驚全台灣。

▲住在花蓮吉安鄉的5名劉姓兄弟姊妹，2006年在自家內被殘忍綑綁殺害。

警方根據現場的跡證，認定此案是預謀犯案，研判劉志勤、林真米恐先用魚藤植物迷昏5名子女，再下手行凶，至於求救字條的內容為「25號、遇綁控制中、孩子危急、請速報警、SOS」，千元鈔上則有「258巷25號、遭綁控制、危急、請快報警」等字，警方認為應該是劉所寫，由於紙條並沒有對外投遞，警方研判劉希望將命案導向綁架撕票，但為何這麼做？動機成謎。

雖然警方研判劉志勤、林真米就是凶手，但因為他們人間蒸發，5子命案陷入膠著，最後成了懸案。2人直到9年後、2015年6月才被發現，卻已經成了白骨。當時一名獵人在吉安鄉慈雲山區發現2具白骨，經過DNA比對，證實為劉、林2人，法醫指出，他們死於農藥「納乃得」中毒，且死亡多年，由於現場並無打鬥痕跡，研判2人是服毒輕生。

▲花蓮5子命案凶宅靈異傳聞不斷，有承租客還夜夜聽到床邊有小孩呼喚。

劉志勤、林真米被發現後，檢警重啟調查，最後找到關鍵證據，原來，當年警方曾在案發現場找到一台沒有記憶卡的數位相機，裡面沒有任何影像，但隨著科技進步，技術人員後來在相機的快閃記憶區復原部分照片，其中一張是劉將一名孩子的雙手綁起，另一張則是女兒頭纏膠帶，似乎已經斷氣。從2張照片的角度研判，應是由林掌鏡拍攝，檢警因此認定2人共謀，但動機依舊成謎。

▲為了破除靈異傳聞，時任花蓮縣警察局長的耿繼文曾主動入住五子命案凶宅七天。

因劉志勤、林真米2名被告已經死亡，花蓮地檢署最後依法對2人做出不起訴處分，全案劃下句點。雖然五子命案宣告結案，但案發後靈異傳聞不斷，包括發現白骨的獵人，夢到很多白影追著他跑；而白骨被發現的前一天晚上，凶宅突然飛來5隻夜鷹，叫得十分淒厲。案發後，凶宅長年無人居住，中間雖有幾人承租，但不久就會搬走，其中一位男大生入住後，每晚都看到一名小弟弟站在床旁對他說：「哥哥，這是我的房間！」

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