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康橋7學生遭撞　校方緊急聲明：校長已南下探視

▲轎車逆向撞腳踏車隊，7名學生受傷。（圖／民眾提供）

▲康橋學校成年禮在彰化發生車禍，7名學生遭撞送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許敏溶／台北報導

康橋國際學校秀崗校區學生進行「單車環島成年禮」，今（22日）上午在彰化遭一輛自小客車逆向撞擊，7名學生受傷。校方稍早緊急聲明表示，傷者均已送抵醫院進行治療，校長徐文淞立即前往醫院探視學生傷勢，其餘同學由教師進行安撫與進行輔導。

彰化縣埤頭鄉今日上午發生一起嚴重車禍，康橋國際學校秀崗校區學生正進行「單車環島成年禮」，車隊行經彰水路三段時，突遭一輛自小客車撞擊，造成7名學生及駕駛共8人受傷。多名學生連人帶車倒地，其中1人傷勢嚴重、滿身鮮血，經救護人員緊急包紮後抬上擔架送醫，其餘傷者多為擦挫傷，所幸全員意識清醒，詳細肇事原因仍待警方調查。

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康橋國際學校稍早發布3點緊急聲明，指10年級進行單車環台成年禮活動，上午10時48分，學生車隊行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段，一輛自小客車疑似逆向行駛闖入學生單車隊伍發生撞擊，導致7名學生受傷，7位學生目前均已送抵醫院進行治療。

校方表示，立即成立緊急應變小組並進行校安通報，校長徐文淞立即前往醫院探視學生傷勢，其餘同學由教師與校內行政同仁安撫與進行輔導。

另外，新北市教育局說明，私立康橋高中一年級學生單車環台成年禮活動，今天上午在彰化埤頭鄉，因自小客車逆向行駛闖入學生單車隊伍發生撞擊，造成7名學生受傷，包括手部、肢體或臉部擦傷或撕裂傷，分別送往衛生福利部埔心彰化醫院（2名）、北斗卓醫院（3名）、彰化二林基督教醫院（1名）、彰化基督教醫院（1名）治療。

教育局指出，第一時間已經聯繫學校與教育部彰化縣聯絡處暨學生校外會等相關單位，並啟動關懷機制，將持續關心掌握後續醫療狀況及處理情形。

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