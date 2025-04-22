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屏東縣議長周典論幫郭台銘買連署書　二審改判3年2月理由曝

▲▼周典論 。（圖／翻攝臉書）

▲屏東縣議長周典論 。（圖／翻拍周典論臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東縣議長周典論於2024總統大選時，涉及郭台銘連署書賄選案，被依違反總統副總統選舉罷免法起訴，屏東地方法院一審判周有期徒刑4年，併科罰金500萬元，高雄高分院今（22）日上午二審宣判，合議庭認為周典論雖仍否認犯行，但考量他實際以賄賂方式完成之連署僅有4人，對於選情造成之影響不高，因此改判徒刑3年2月，併科罰金150萬元，褫奪公權5年。

周典論是被控在郭台銘、賴佩霞被連署期間，為幫兩人能達到連署門檻，分別於2023年9月1日、同年月18日各交付150萬元、350萬元，共計500萬元予屏東縣潮州鎮長周品全，並告知周品全以老鼠會方式拉人、1票500元，周品全遂囑託並交款予陳亮源，陳亮源再囑託黃孝義，終由黃孝義及其妻潘孟楹自2023年9月22日起交付賄賂各200元予連署人黃等4人，使其等為郭台銘、賴佩霞連署，黃等人也因自行出具及蒐集上述連署書而取得陳亮源交付之賄賂。

不過案發後周典論否認犯行，辯稱所交付之款項是要推動連署之人事、行政費用。然被告有告知周品全須負責至少1萬份之連署書，且向周品全、陳亮源表示可以老鼠會方式拉人，並例示10份連署書5000元等情，可見已有明確指示周品全不擇手段用金錢換取連署書之舉。

一審屏東地院認為，周典論位居地方民意代表之首，竟無視法律禁令，以上述方式妨害總統副總統選舉連署之公正性，戕害民主政治健全發展，及預計可用以交付之賄賂達500萬元，但最終募得之連署書不多等犯罪情狀，並考量被告位居主謀及提供資金的角色，犯後否認犯行之態度等判處4年有期徒刑。

全案上訴後，高雄高分院今日上午宣判，合議庭審酌周典論實際以賄賂方式完成之連署僅有4人，對於選情造成之影響不高，考量他的動機、手段等一切情狀，改判徒刑3年2月，併科罰金150萬元，褫奪公權5年，全案可上訴，

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