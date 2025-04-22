陳芋汐受訪中「腰痛＋想吐」　全紅嬋1舉動…網直呼：心疼又溫暖

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋、陳芋汐近日結束2025跳水世界盃加拿大溫莎站後，回到中國接受各大節目採訪。陳芋汐在某次站著採訪中，悄聲在全紅嬋耳邊說，「我腰好痛，有點想吐。」全紅嬋聽到後，立刻想辦法幫她解決。網友們直呼，「看了後，覺得好心疼又溫暖。」

據《人民日報》報導，榮譽的背後，是難以想像的堅持與付出，以及兩人真誠的友誼。陳芋汐採訪中面有難色，向全紅嬋求助，說完自己的不適後，仍面帶微笑看向鏡頭。

▲陳芋汐受訪中向全紅嬋表示，自己腰痛還想吐。（圖／翻攝自微博／人民日報）

全紅嬋聽到好搭檔身體不舒服後，立馬看向主持人，並找到空檔向對方詢問，「老師，能不能坐著？」主持人聽到全紅嬋的請求後，也迅速請工作人員，搬來大張的靠背椅。





▲全紅嬋馬上向主持人要椅子。（圖／翻攝自微博／人民日報）

坐在椅子上受訪的兩人，神情上明顯較為放鬆。相關影片引起網友熱議，「既是隊友也是姊妹更是彼此的依靠」、「既是惺惺相惜的對手，也是同甘共苦，一路陪伴，彼此依靠的隊友」、「暖心嬸寶」、「小紅好善良！永遠愛她」、「感覺她挺會照顧人的」、「兩個小朋友辛苦了，保護好身體啊」。

2025跳水世界盃決賽將於5月2日至4日在北京舉行，全紅嬋與陳芋汐也將出賽女子單人10公尺板項目。所有單人項目將採用全新的淘汰賽制，與過往預賽和決賽分兩個比賽日進行不同，單人項目新賽制比賽共分三個階段，一對一對決、半決賽和決賽，三個階段將連續進行，觀眾將再次欣賞到，水花消失術的對決。