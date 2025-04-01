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「全紅嬋」成年首戰只報1項！　中國跳水隊穿洞洞鞋出征世界盃

▲▼全紅嬋成年首戰，中國跳水隊穿洞洞鞋出征世界盃。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋出發墨西哥參加跳水世界盃。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水隊「夢之隊」近日飛往墨西哥瓜達拉哈拉，參加2025年世界泳聯跳水世界盃首賽，其中，包含巴黎奧運冠軍全紅嬋、陳芋汐、陳藝文、昌雅妮等人，全隊穿著各種俏皮的洞洞鞋出征。同時，這也是全紅嬋成年後的首場比賽，她在本次世界盃，只出賽女子10公尺跳台項目。

▲▼全紅嬋成年首戰，中國跳水隊穿洞洞鞋出征世界盃。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋成年首戰，中國跳水隊穿洞洞鞋出征世界盃。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋成年首戰，中國跳水隊穿洞洞鞋出征世界盃。（圖／翻攝自微博）

▲中國跳水隊穿洞洞鞋出征世界盃。（圖／翻攝自微博）

▲中國跳水隊全員穿洞洞鞋出征世界盃。（圖／翻攝自微博，上同）

據《新浪新聞》報導，機場內，全紅嬋戴著口罩、身穿藍色外套，與隊友們一同穿著洞洞鞋合照，後背包上依舊掛了不少烏龜娃娃。全紅嬋於3月28日過完18歲生日，該場世界盃是她成年後的第一場比賽，備受關注。

▲▼隊友幫全紅嬋慶祝生日。（圖／翻攝自微博）

▲▼隊友幫全紅嬋慶祝生日。（圖／翻攝自微博）

▲▼隊友幫全紅嬋慶祝生日。（圖／翻攝自微博）

瓜達拉哈拉站將於4月3日至6日舉行，共進行9個項目的比賽。雙料奧運冠軍陳藝文將與金牌搭檔昌雅妮繼續在女子單人和雙人3公尺跳台並肩作戰；陳佳加入女子單人3公尺跳台的競爭；全紅嬋和陳芋汐參加女子單人10公尺跳台的爭奪。

▲▼全紅嬋多次被拍到比賽、休假都穿洞洞鞋 。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋多次被拍到比賽、休假都穿洞洞鞋 。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋多次被拍到比賽、休假都穿洞洞鞋 。（圖／翻攝自微博）

2025年跳水世界盃共進行三站，在瓜達拉哈拉站之後，將於4月10日至13日舉行加拿大溫莎站比賽，5月2日至4日在北京舉行總決賽。

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