為體重管理！全紅嬋問完成分「拒絕甜點」　滿臉不捨全被拍

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋近日赴墨西哥參加跳水世界盃，並在女子單人10公尺跳台項目拿下銀牌。全紅嬋在賽後採訪時，收到墨西哥站組委會送的甜點小禮包。她一一問完每個品項及成分後，默默放下，並委屈撅嘴說道，「吃完都得胖！」

據《央視體育》報導，對全妹來說，當下最大的敵人恐怕就是體重計上的數字了。全紅嬋收到綁著粉紅色緞帶蝴蝶結的甜點禮包愛不釋手，但詢問後，得知每一塊都是能量炸彈，令她十分不捨，默默放下。

影片中，全紅嬋仔細端詳禮包，透明包裝內，裝滿著各式各樣的餅乾甜點，一一詢問工作人員內容物後，滿臉不捨地看著禮包，小嘴抿成一直線，無奈笑著離開採訪台。

▲▼全紅嬋滿臉不捨看著甜點禮盒。（圖／翻攝自微博）

相關影片引起網友熱議，「可愛，不能吃只能比賽完以後，再滿足口腹之欲了」、「全妹：呃……我就認認甜點，吃就算了，一口下去，胖不死我」、「小表情很可愛」、「妹妹好可愛」。

跳水世界盃墨西哥站最終成績顯示，陳芋汐以419.35分的成績奪得冠軍，全紅嬋以414.40分的成績摘得銀牌，英國選手以337.70的成績排名第三。

全紅嬋在第三跳時選擇難度6243D的動作，動作一氣呵成的入水，然而，在接近水面時，疑似腳背並未完美打直，影響到水花的表現，這也使得在場邊的教練陳若琳「哎唷」了一聲，無奈地笑著給予掌聲和鼓勵。

2025跳水世界盃加拿大溫莎站比賽11日晚間開戰，全紅嬋和陳芋汐將於12日凌晨1點半亮相女子單人10公尺台預賽。