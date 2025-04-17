虞書欣送全紅嬋「烏龜手機殼」！　她抱著娃娃開心直呼：超好看

▲虞書欣送全紅嬋哇庫庫娃娃。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋17日在社群平台上傳6張照片，其中包含，女星虞書欣送給自己的WAKUKU（哇庫庫）娃娃禮盒，以及烏龜、鱷魚的手機殼。全紅嬋的文案標記了虞書欣，並寫下「超好看」，配上雙眼愛心的表情符號，喜悅之情絲毫藏不住。

▲全紅嬋與娃娃合照。（圖／翻攝自微博）

據《四川觀察》報導，虞書欣一共送給全紅嬋6隻WAKUKU娃娃，5隻普通大小，及1隻特大版，還附上一張手寫卡片，最後落款「欣欣子」。全紅嬋選了黃色的大小兩隻，各擺在胸前拍照，靦腆的笑容看得出對禮物的喜愛。

▲全紅嬋綁沖天炮。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋還「加碼」一張自拍照，畫面中她將瀏海全部綁起來，在頭頂綁了一個「沖天炮」。網友們紛紛留言，「全妹答應我，以後就留這個髮型可以嗎！」

▲虞書欣送全紅嬋的手機殼。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋一次更新多張照片，也令粉絲們雀躍不已，「萌娃收到萌物，這是什麼夢幻聯動！全妹抱著玩偶笑開花，誰看了不說一句可愛爆棚」、「特別萌的兩個小女孩」、「全妹好可愛呀！ ！ ！欣欣送的娃娃和手寫信好暖心」。

▲大陸女星虞書欣。（圖／翻攝自微博）

有網友指出，全紅嬋先前在個人微博上分享，虞書欣的熱播古裝劇《永夜星河》，可能因此結緣。

全紅嬋正在參加2025跳水世界盃，下一場總決賽將於5月2日至4日在北京舉行，所有單人項目將採用全新的淘汰賽制，與過往預賽和決賽分兩個比賽日進行不同，單人項目新賽制比賽共分三個階段，一對一對決、半決賽和決賽，三個階段將連續進行，整場比賽預計持續約兩小時。