全紅嬋世界盃第三跳失誤「勾起水花」居銀　教練哎唷一聲笑了

記者魏有德／綜合報導

大陸跳水雙姝全紅嬋和陳芋汐於當地時間6日聯手進入跳水世界盃墨西哥站女子10公尺跳台決賽，兩人在決賽仍舊以「斷崖式」的成績領先其餘選手，冠軍豁落誰手？再度成為兩個女孩間的天命一戰。全紅嬋在第三跳出現小瑕疵，落水時勾起較大水花，在場邊的教練陳若琳看了不禁「哎唷」一聲，笑了出來，最終，陳芋汐拿下金牌，全紅嬋則獲得銀牌。

▲全紅嬋跳水世界盃墨西哥站居銀。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，陳芋汐以419.35分的成績奪得冠軍，全紅嬋以414.40分的成績摘得銀牌，英國選手以337.70的成績排名第三。

▲全紅嬋跳水教練陳若琳。（圖／翻攝央視）

透過轉播畫面回看決賽可以發現，消失在公眾視野一段時間的全紅嬋長高許多，身材變得更加厚實精壯，她在第三跳時選擇難度6243D的動作，動作一氣呵成的入水，然而，在接近水面時，疑似腳背並未完美打直，影響到水花的表現，這也使得在場邊的教練陳若琳「哎唷」了一聲，無奈地笑著給予掌聲和鼓勵。

▲陳若琳帶著全紅嬋觀看跳水回放影片。（圖／翻攝央視）

隨後，陳若琳拿著影片給全紅嬋「復盤」，看完之後發現了錯誤，兩人都笑了出來，而全紅嬋再次展現小女孩的性格，笑著「逃離現場」衝去溫水池裡找陳芋汐「取暖」。

▲陳芋汐拿下跳水世界盃墨西哥戰金牌。（圖／翻攝央視）

雖然，墨西哥站最終由陳芋汐拿下金牌，全紅嬋居銀，但兩人成績仍持續碾壓同階段的各國選手，制霸地位，短時間內仍難有撼動之人出現。