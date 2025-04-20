防堵補教狼師化名繼續教　王欣儀出招：設檢舉獎勵、跨局處協查

▲國民黨市議員王欣儀。（圖／王欣儀辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

針對大安區一名高姓男子，曾任補習班講師，因性侵未成年學生於3月遭判刑，卻仍長期以化名在私人商務教室授課收費一事，引發社會譁然。對此，國民黨台北市議員王欣儀20日批評，教育局早在112年即撤銷其補習班立案，並限制其擔任補教人員，卻未及時掌握該人持續授課情形；她建議教育局應研議設置「檢舉獎勵制度」，鼓勵民眾主動吹哨通報違規補教行為，以社會監督補強行政查核，同時應建立跨局處協查機制。

北市教育局表示，已於今年4月15日召開補習班不適任人員認定委員會，並於4月18日實地稽查，將依《補習及進修教育法》裁罰最高新臺幣25萬元。

王欣儀表示，根據教育局補充說明，只要授課具備固定場址、對外招生五人以上並收費，即屬補習班範疇，若未依法立案即屬違法。此顯示教育局原本就有明確的查處法源，卻無法及早發現、處理該名不適任人員的授課行為，是否反映出教育局長期稽查人力及能量不足、資訊掌握慢半拍？

王欣儀質疑，現行的「不適任人員查核機制」是否僅侷限於已立案的補習班？對於使用化名授課、空間性質不明、遊走在法規邊緣的「灰色教學場域」，市府是否仍缺乏有效的識別與防堵工具？

王欣儀呼籲，面對制度破口，教育局應儘速研議設置「檢舉獎勵制度」，鼓勵民眾主動吹哨通報違規補教行為，以社會監督補強行政查核的不足；同時應建立跨局處協查機制，由教育局主責，會同警察局、社會局、都發局與稅捐處等單位，定期進行資料串聯與聯合查核，強化對非法補教場域與不適任人員授課行為的掌握與處置。

王欣儀強調，透過資訊整合、實地稽查與通報制度，才能建立真正有效的兒少教育安全防線。而台北市作為首善之都，更應率先完善兒少學習場域的安全防護機制，不容任何一位狼師以化名繼續潛伏在教學現場裡。