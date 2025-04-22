幽靈連署黑幕！刪光對話記錄涉串滅證　黃呂錦茹案情恐大逆轉

▲黃呂錦茹聲押不成，獲法院裁定無保請回，不過，北檢捲土重來提出抗告。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北地檢署偵辦國民黨台北市黨部涉嫌幽靈連署風暴擴大，罷吳領銜人及4騎士等青年軍到案後，有多人供出資料確由市黨部提供，檢調也查出連署文件不但與國民黨員高度重疊、連署名冊筆跡大量雷同，市黨部總幹事及書記長2人遭收押禁見，竟甩鍋連署資料是由青年軍轉交，市黨部僅協助裝訂，意圖讓青年軍墊背成替死鬼，雖然主委黃呂錦茹獲法院裁定無保請回，不過，檢方懷疑她是藏鏡人，打算抗告追查其他共犯。

本刊調查，罷吳領銜人送出連署書給中選會時，必須蓋章以示負責，有人已承認印章是由國民黨市黨部找人代刻，不過，姚富文及初文卿卻撇得一乾二淨，指他們只協助收件，連署資料都是青年軍送上來的，他們無法查驗真偽，只有幫忙按照鄰里裝訂成冊，即使資料有假也與他們無關，企圖甩鍋給剛踏入政壇的年輕人背負法律及政治責任。

▲國民黨北市黨部總幹事姚富文及書記長初文卿涉嫌提供往生者連署書，遭收押禁見。

黃呂錦茹被約談時也稱，國民黨青年軍很熱情，也很有想法，不但動作快，效率也很高，沒多久就完成罷綠連署，但她對細節並不知情，也沒有下令要求黨工提供名冊給青年軍抄寫，由於她身為市黨部最高主管，加上黨員名冊是機敏資料，外人不容易取得，卻與連署書高度雷同，黃呂的說法不免遭人質疑避重就輕。

本刊掌握，檢調為了確認幽靈連署從何而來，除了循著中選會的連署資料一路順藤摸瓜，暗中傳來十多位「連署人」作證，確認有無參與國民黨在北市推動的罷綠連署活動，結果相關證人幾乎都否認參與連署，也沒授權他人代簽，共同點是這些人都是國民黨員。

▲藍營號召支持者赴北檢抗議並推倒拒馬，警方蒐證完畢後將移送法辦。

由於罷免吳沛憶的連署案往生者部分遭偽簽108件、吳思瑤也多達86件，據了解，檢調搜索後進一步比對從國民黨市黨部扣到的紙本黨員名冊，赫然發現二者名單重疊比例逼近9成，很多連署書的筆跡也都相同，明顯由特定人代簽，調查局要求涉有重嫌的姚富文、初文卿與曾繁川等人書寫部分連署人姓名，準備送交進行筆跡鑑定。



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