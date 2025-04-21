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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

漢光電腦兵推強調實戰化　顧立雄：進步就是是一種嚇阻

軍聞社／記者陳彥樺臺北21日電

國防部長顧立雄今（21）日主持國軍「漢光41號」電腦輔助指揮所演習（CPX）總檢討會議，除肯定參演官兵在長時程、高強度操演中，展現的努力與進步；並勉勵大家，唯有不斷強化備戰，才能達到有效嚇阻與避戰目標。

顧部長表示，本次演習從灰色地帶襲擾處置，推演至全面作戰階段，期間並進行政軍中心與中央聯合應變中心間的軍民整合作業，希望從中發現需要研改、強化之處，以進一步精進相關應變流程，加強整體戰備整合能力。

針對情報等相關能力的成長，顧部長指出，在通訊等遭破壞的情況下，仍需確保我方能持續掌握戰場資訊，並進行作戰判斷，對參謀團隊與情報研析能力都是極大挑戰。此外，指管體系的備援設計很重要，以確保決策連貫不中斷。

顧部長強調，此次CPX演習，對於建構更貼近實戰情境的訓練模式，具有高度價值。應持續深化軍民整合體系，並將演訓層級擴展至各民間資源整合。因為「我們準備得越充分，就越能展現嚇阻效能，進步本身就是一種嚇阻力量。

最後，顧部長期勉各級部隊持續努力，將這次演習的經驗，轉化為未來的精進基礎，強化各項戰備整備工作，在七月份實施的「漢光41號」實兵演習中落實，以堅實戰力，維護國家安全與區域和平穩定。

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