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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

國軍影像走進通勤日常　公車站攝影展呈現衛國風采

軍聞社／記者陳彥樺臺北17日電

為深化全民國防教育、提升社會大眾國防認知與參與感，國防部現正推出「114年公車站軍事攝影展」，以「守護中華民國」、「軍民同心抗敵」、「青年挺身衛國」及「友盟共同奮戰」四大主題，於臺北市34處公車候車亭設置軍事攝影作品，廣邀民眾於通勤時刻，一同見證國軍官兵堅守崗位、保衛家園的身影與精神。

本次攝影展分為四大展區，第一區「守護中華民國」設於文化國小、故宮博物院、捷運大直站等北投、士林、中山區重要交通節點，展現國軍戍守崗位、維護家園安全的身影；第二區「軍民同心抗敵」則遍布中正、萬華、大同區，包含捷運中正紀念堂站、台北橋、臺大醫院等地，突顯軍民齊心、面對挑戰的情懷。

第三區「青年挺身衛國」集中於信義、文山、大安區域，展出地點如臺大、實踐國小、捷運公館站等，呈現年輕人投身軍旅、護國衛民的勇氣與擔當；第四區「友盟共同奮戰」則設於松山、南港、內湖等地，包括臺視、國防醫學中心、捷運南港站等，呼應我國與國際友盟夥伴攜手合作、共同維護區域和平的決心。

此外，為鼓勵更多民眾參與，國防部同步舉辦互動抽獎活動，只要於展覽期間造訪任一展點並掃描現場QR Code，進入青年日報Facebook粉絲專頁活動貼文留言，分享對「反侵略、護家園」的感受，或回應四大主題任一展區精神，並標註一位好友，即可完成參與程序。每週將抽出100位幸運民眾，贈送限量「二戰與抗戰軍武紙模型」，得獎名單於展覽結束後陸續公布，預計於8月底前寄發完畢。

這次攝影展作品為近年國防部攝影記者於各演訓及勤務現場實地拍攝，忠實記錄國軍訓練實況與人文風貌，希望透過影像力量，拉近國軍與民眾的距離，激發全民關注國防、支持國防的正向能量，落實「全民國防、人人有責」理念。

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