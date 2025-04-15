軍購無算入貿易順逆差　顧立雄：但可展現台美軍事合作

軍聞社／記者呂尚俞臺北15日電

面對中共軍事侵略行動加劇，國防部長顧立雄今（15）日於立法院表示，印太地區的繁榮與穩定攸關美國核心利益，也是全球共通關注議題，因此維持臺海現狀是全球共識。我國透過自我防衛力量提升與友盟國家合作，達到有效嚇阻中共進犯，以合乎臺美雙方共同核心利益。

行政院長卓榮泰率各部會首長出席立法院院會，顧部長接受媒體聯訪時，針對美印太司令示警、共軍威脅加劇議題表示，印太地區情勢攸關美國核心利益，也影響全球的繁榮與穩定。因此，維持臺海現狀，是全球共識，各方應共同努力達成。

顧部長指出，從最近的美國國防部長備忘錄也可看出，美國不可能讓中共併吞臺灣，這顯示一項關鍵事實，我國主張維持現狀，而美國認為臺海和平也是其核心利益之一；雙方共同的方法在於嚇阻，透過自我防衛力量提升，以及與友盟國家協同合作，達到有效嚇阻中共進犯，以合乎臺美雙方共同核心利益，我國會持續努力達成目標。

針對近期共諜案，顧部長表示，該案是經由官兵檢舉、自我清查，掌握情況後便與國安團隊合作展開偵察，在去年已經起訴。他也對這些官兵的不當行為、對國家不忠，表示痛心。

顧部長也表示，大約有87%的檢舉案件來自於官兵的自我檢舉和清查，顯示保防教育仍有相當成效。但國軍仍需在反情報、保防、愛國教育，以及敵我認同意識上持續加強精進。此外，陸海空軍刑法第24條已完成公告，並呈報行政院審議中，其中明確規範對敵效忠的相關行為，防範滲透情事。

另委員詢問「軍品商購」比例增加。顧部長表示，雖然軍購沒有算入貿易順逆差，但從安全角度來看，能展現臺美軍事交流合作的重要性，由於有美國政府保障，軍售是相當重要管道；至於商售則是多元籌獲管道，若有不適宜透過軍售管道，會盡量以商售管道。

▼國軍F-16V戰機。（圖／達志影像）