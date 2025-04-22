友賣東山鴨頭被嫌貴又難吃　他義氣回嗆「有病」賠1.5萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）因為不滿友人經營的東山鴨頭店被網友批評貴又難吃，一氣之下也在同臉書社團留言回覆「你真的有病呢」，結果反遭一狀告上法院，不僅刑事部分被認定涉犯公然侮辱罪，挨罰罰金3000元，民事部分日前也被法院裁定應賠償網友1萬5000元。

▲阿哲不滿朋友開的東山鴨頭店被嫌難吃，留言回嗆網友，卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，該名網友2023年11月間在臉書某社團中留言，點名某東山鴨頭店的東西貴又難吃；此舉引起阿哲不滿，隨即在同社團中「指定該網友」，並留言回覆「你真的有病呢」等侮辱性言詞，雙方因而鬧上法院。

刑事部分，阿哲被橋頭地院法官依公然侮辱罪判處罰金3000元確定。民事部分，受害網友提告求償精神慰撫金20萬元。

阿哲表示，他承認確實做過上述事情，只是那間東山鴨頭店是朋友開的，當初他只是為了幫朋友抱不平，應該不用賠到那麼多。

但橋頭地院岡山簡易庭法官認為，阿哲在不特定多數人均得共見共聞的社團中，張貼侮辱性言詞，導致受害網友的品德、人格、地位受損，對網友的名譽法益構成不法侵害，主觀上難認沒有故意過失，考量到雙方身分、地位、經濟收入等因素後，最終判他應賠償網友1萬5000元較為適當，全案仍可上訴。