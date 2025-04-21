方濟各辭世全球哀悼　川普、普丁、馬克宏都見過他：願安息

▲教宗方濟各20日最後一次公開現身送上復活節祝福文告。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

教宗方濟各先前罹患嚴重的肺炎，儘管病癒出院後恢復日常的行程，但卻還是因肺炎引發敗血症逝世，享壽88歲。對此，各國領導人陸續表達哀悼之意。美國白宮表示，期盼安息。法國總統馬克宏稱，教宗始終協助最弱勢的一群。以色列總統赫佐格稱，教宗具有堅定信仰、愛好和平且富有同情心。

綜合外媒報導，自從梵蒂岡公開教宗方濟各逝世的消息後，天主教信徒開始聚集在梵蒂岡聖彼得廣場，向教宗方濟各致敬。至於全球各國的領導人，也致上最深沉的哀悼，包括義大利、法國、以色列、伊朗等國都在得知消息後旋即致哀。

▼2024年12月，教宗方濟各與法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

▲2017年5月，美國總統川普出訪梵蒂岡時，會晤教宗方濟各。（圖／達志影像／美聯社）

美國白宮稍早透過社群平台X表示，「安息吧！教宗方濟各。」

法國總統馬克宏表示，「教宗方濟各始終願意和最脆弱、最無助的人同在，為正義挺身奮鬥，對於他過世的消息，我致上最誠摯的哀悼。教宗方濟各是『人類兄友弟恭』的代表。」

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）則向天主教界致哀，稱教宗方濟各是具有堅定信仰、愛好和平且富有同情心的人，甚至與猶太世界建立起聯繫，「他一生致力幫助窮人，向這個動盪的世界呼籲和平。我真誠希望，他為中東和平與加薩走廊人質安全返回的祈禱，能夠很快獲得天聽。」

▼2022年2月，教宗方濟各與俄羅斯總統普丁握手。（圖／達志影像／美聯社）

▲2024年6月，G7峰會在義大利南部舉行。拜登迎接教宗方濟各。（圖／達志影像／美聯社）

荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）則透過聲明表示，「教宗方濟各在各方面都是人民的代表！全球天主教界向這位深刻洞察時代緊迫議題並呼籲關注的領袖。教宗方濟各以清醒的生活方式、服務他人的行動與同情心，成為許多人－－無論是天主教徒、亦或非天主教徒的榜樣。我們懷著無比的敬意緬懷他。」

美國副總統范斯則對教宗方濟各逝世「深感同情」。據悉，范斯才在前一天在梵蒂岡會見教宗。他在出訪印度期間在社群媒體X寫道，「儘管他顯然病得很嚴重，但昨天見到他我很高興。」

▼2014年3月，教宗方濟各在梵蒂岡私人圖書館與歐巴馬會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲2024年6月，印度總理莫迪在義大利G7峰會合影後與教宗方濟各交談。（圖／達志影像／美聯社）

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，對於教宗方濟各逝世的消息深感悲痛，「因為一位偉大的牧羊人離開了我們！我很榮幸能享受他的友誼、建議、教誨，即便我在經歷考驗和苦難的時候，這些也從未停止過。我們懷著悲傷的心，向教宗告別。」

至於伊朗則同樣向教宗方濟各的死訊表達沉痛哀悼之意。伊朗外交部發言人巴卡伊表示，「我的同事稍早告知我這一消息，我向全球所有天主教徒表示哀悼」。據悉，儘管伊朗是一個伊斯蘭教徒占多數的國家，但卻與梵蒂岡保持密切關係。

南韓前總統文在寅稍早發文致哀，「教宗方濟各對全球而延世慈悲與和平的象徵，無論何時都向社會弱勢展現出憐憫與同情。2014年訪韓時，他表示『痛苦面前沒有中立』，不僅擁抱世越號船難罹難者家屬，更在彌撒時將象徵哀悼的黃色緞帶別在胸前。」

▼教宗方濟各2014年8月訪韓時，在青瓦台與南韓時任總統朴槿惠拍攝合照。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018年10月，南韓時任總統文在寅造訪梵蒂岡，獲教宗方濟各接見。（圖／達志影像／美聯社）

《天空新聞》也整理了方濟各在擔任教宗的12年來，與各國領導人會晤時拍攝合照的片段，包括2021年與美國總統川普、2022年與俄羅斯總統普丁、2014年與美國前總統歐巴馬、2024年與法國總統馬克宏、2024年與美國前總統拜登、2024年與土耳其總統艾爾段、2021年與印度總理莫迪。

《韓聯社》也指出，教宗方濟各生前積極關注亞洲事務，在就任教宗後選定南韓為亞洲首個出訪國，任命許多來自南韓的樞機，並承諾2027年第4度出訪南韓。2014年8月，方濟各曾在時任南韓總統朴槿惠的迎接下前往青瓦台，並接待朴槿惠出訪梵蒂岡，當時他安撫沉浸在世越號船難傷痛中的南韓。2021年10月，時任南韓總統文在寅也曾親訪梵蒂岡，向方濟各展示和平十字架。