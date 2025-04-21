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方濟各臨終前一天接見他！　范斯發文哀悼曝：他病得很重

▲▼ 方濟各逝世前一天短暫接見美國副總統范斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 方濟各逝世前一天短暫接見范斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）長年受呼吸道疾病所苦，已於21日逝世，享壽88歲。他前一天才接見出訪羅馬的美國副總統范斯（JD Vance），成為他生前最後一場正式會晤，而范斯稍早也發文哀悼，形容方濟各當時「病得很重」。

范斯在社群平台X發文寫下，「我剛剛得知教宗方濟各去世的消息，我的心與全世界數百萬愛他的信徒同在。很高興昨天能見到他，雖然他顯然病得很重。我會永遠記得他在新冠疫情初期的布道，真的非常動人。願主讓他的靈魂安息。」

綜合《衛報》等外媒，范斯2019年皈依羅馬天主教，20日和方濟各短暫會面，互相送上復活節祝福。方濟各在他於梵蒂岡的住處接待室接見范斯，為范斯家中3名年幼子女準備3顆巧克力復活節彩蛋，並贈予梵蒂岡領帶及念珠。

范斯當天向方濟各說道，「我知道你身體不太好，但很高興看到你的健康狀況有所好轉。謝謝你見我。」梵蒂岡說明，兩人在聖瑪爾大之家（Domus Santa Marta）會晤幾分鐘，范斯辦公室也證實兩人會面的消息，但未提供進一步細節。

范斯的車隊在梵蒂岡境內僅停留17分鐘，後來和家人一起在羅馬城牆外聖保羅大教堂（St Paul Outside the Walls）參加復活節彌撒，即羅馬4大教堂之一，並參觀聖保羅之墓。

范斯和方濟各過去對移民問題存在巨大分歧，方濟各2月曾警告，川普政府大規模驅逐移民的努力與其他打擊移民的政策正引發一場「損害人類尊嚴的重大危機」。他教宗任期內以關懷移民為重要使命之一，致美國主教的信中似乎也直接回應范斯先前稱天主教教義支持川普移民政策的言論。

范斯得知方濟各回應後則稱，他將繼續捍衛自身立場。他今年2月出席在華府舉行的全國天主教祈禱餐會時，自稱還只是個「新手教徒」，坦言「關於信仰有些事我不清楚」。

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