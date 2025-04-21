今年入夏前4例腸病毒感染併發重症　屏東衛生局籲加強防護

▲腸病毒蠢動，屏東縣衛生局籲請民眾加強防護 。（圖／衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

氣候漸趨炎熱，腸病毒傳播風險上升，屏東縣政府衛生局輔導訪查教托育機構及產後護理之家，督導機構落實嬰幼兒健康監測、環境清潔消毒等各項感染管制工作，預防群聚感染事件發生；籲請家長共同督促幼童養成良好個人衛生習慣、落實肥皂勤洗手，不讓腸病毒「腸」來找。

衛生局張秀君局長表示，腸病毒傳染力強，傳播方式多元，極易透過人與人的密切交流傳播到家庭與社區。依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，今年入夏前已累計4例腸病毒感染併發重症病例，為5年同期新高，須提高警覺、不可輕忽。

提醒家長及教托育人員特別留意幼兒健康情形及衛生習慣，注意居家及教托環境通風定時清潔消毒，並教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等與人互動頻繁的場所、返家或進食前，確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟及使用肥皂或手部清潔液正確勤洗手，落實生病應在家休息，以確保自身、同學及周遭親友的健康。

衛生局進一步提醒，家長送幼童上學前可先檢查體溫有無發燒、嘴巴有無水泡、手腳有無紅疹等，如有疑似症狀應就醫並在家休息，避免與其他幼童接觸；5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，若幼兒遭受感染後一週內需特別留意身體狀況，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，應立即送往本縣4家腸病毒重症責任醫院就醫治療，掌握黃金時間治療，降低重症發生的機會。

相關資訊可至屏東縣政府衛生局(https://www.ptshb.gov.tw)/傳染病防治/腸病毒專區或疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。