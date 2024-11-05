傳LINE貼圖才知「被男友關通知」　女心寒求問！網卻不挺

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨分享新貼圖給一旁男友，竟意外發現對方將她的通知關閉，而男方也坦言，不想看到與工作無關的訊息，會很煩躁，這番話讓她難過又生氣，於是求問廣大網友；不過，大多人直言，「不好好上班在那邊傳訊息，先專注在自己身上吧！」

女網友昨日在Dcard發文提到，下班回家後，兩人一同躺在床上，男友看影片，她則玩自己的遊戲，當時她突然想到，有下載了一個可愛的新貼圖，於是傳給對方看，結果男友手機並未跳出通知。

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當時，她以為對方開了勿擾模式；沒想到，男友淡定地說，「我關妳通知了，今天上班很忙，不想看到與工作無關的訊息，會覺得很煩躁。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

聞言，原PO瞬間傻住，「當下我腦袋一片空白，因為他之前從來都沒有這樣過，而且就算他忙也會回我訊息，這是第一次直接把我的通知關掉，所以我很生氣也很難過。想問問各位女孩們，如果發生這樣的事情，妳們會生氣嗎？還是是我太矯情了呢？」

對此，網友們紛紛回應，「可以先檢討一下自己，是否在上班時間太頻繁傳訊息，如果是我被這樣，我也會想關通知」、「妳也太脆弱了吧？」、「上班時專注工作，有問題嗎？」「看完只覺得妳完全不關心男友為什麼煩躁，工作壓力是不是很大？只在乎自己提醒被關掉而已」、「上班可以理解，又不是每個工作都可以長時間用手機，不是訊息量的問題，是妳真的太閒」。