天道盟公主奪命　小弟出庭對質：你打的！死者真說過「愛妹妹」

▲自稱天道盟公主的竺女涉嫌虐死陳男、覬覦價值千萬土地，今日同夥張男以證人身分出庭。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

自稱「天道盟公主」的一名竺女覬覦陳男名下價值千萬土地，涉嫌囚禁陳並虐死人。該案張男涉妨害自由被判1年半刑期，今日以證人身分出庭，竺女直接詢問陳的傷勢哪來的？張男低語回，胸腹部就是你打他的。張男回憶，得知竺女案底後，擔心陳男被弄死，才會陪同，但陳男確實說過愛竺女，事發當天竺女踢踹陳男，上前阻止卻被竺女嗆，「不要攔我，不然連你一起處理。」

今日合議庭由審判長王靖茹、受命法官陳怡瑾以及陪席法官陳盈睿組成，就竺女涉犯傷害致死進行審理交互詰問，傳該案涉妨害自由罪的張男（判決尚未確定）作證。

張男稱，是2023年打牌先後認識被告竺女（綽號甜甜）、被害人陳男，竺女揪自己幫忙陳男送便當，陳男旗下有6、7筆共同共有土地，陳要把土地送給竺，竺再去找金主，看看要買賣還是借款，土地可能價值千萬，竺女稱只拿300萬，其餘看誰幫忙就歸誰。

張男說，竺女只拿300萬一說對很多人說過，她應該也是沒打算還吧？可能就等乾脆被法拍。也因為陳男中風，我幫忙照顧陳男，竺女說會給我「辛苦費」，我想說要過年了，可以分錢好過年。

從2023年12月19日至隔年1月8日，竺女跟張男帶著陳男到台中，先後住在一名江男女友家、江男家，一邊尋找買家等消息，陳男也會幫忙介紹土地，過程中竺女確實數次與陳男吵架。甚至有計程車司機證稱，竺女在車上從前座翻過去後座捶打陳男。

▲竺女與陳男、張男當時住在一名江男家中，陳男窩在張男房間的床邊約60公分處睡覺。（示意圖／記者許權毅攝）



張男表示，陳男確實也有說過很喜歡竺女，不希望竺女離開她，認為2人可能像是情侶在打鬧、多次打鬧。去年1月8日在江男家，自己原本在熱飯，聽見竺女跟陳男又在吵架，陳男喊「弟弟救我」，看見竺女揮舞掃把打陳男，以為陳男穿厚羽絨衣不會怎樣，但竺女又踢踹陳男頭胸部2、3下，他說「好了好了」，竺女則回，「不要攔我，不然連你一起處理。」

張男回憶，當時跟陳男住同個房間，陳男睡在自己床尾下方地面，看他臉色差，說早上帶他去看醫生，結果人就沒呼吸了，趕緊打119，竺女還要我把對話紀錄刪掉。平時約9成都是自己照顧陳男，幫忙換尿布或是買飯。接觸不久後，有人傳竺女的案件新聞，得知竺女很兇殘、可怕的人，若不陪著陳男，陳男可能會被竺女弄死。

竺女問張男，她跟陳男是不是男女關係？傷是哪裡來的？未等張男回應，竺女就說張男說謊，自己跟陳男不是情侶，此話與竺女先前答辯方向完全背離，張男也並未回答。

竺女再問，陳男的傷勢是哪裡來的？張男說，陳男有在大甲飯店跌倒，眼角傷勢是竺女說跌倒，事發當天胸腹部傷勢，就是你打他的。

竺女追問，陳男有沒有說過要送她土地？她也說過不是強要，陳男可以拿回去？張男表示確實有這件事，竺女說過很多次，陳男也會說「妹妹不要這樣，我愛你」。

竺女辯護律師反詰問張男，是否有拾起竺女揮舞的掃把？張男回答有，律師則稱，檢驗報告上未採得任何指紋，竺女是否有毆打陳，實屬存疑；檢方則認為，金屬掃把採集指紋本就不易，陳男身上平行傷勢與掃把形狀一致。