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網爆台中看守所受刑人遭虐打「脾臟撕裂」　檢：查無不法已簽結

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團）

▲臉書社團有網友爆料，1名楊姓受刑人2023年在台中看守所關押期間疑遭虐待。（圖／截取自臉書社團）

記者白珈陽／台中報導

臉書社團昨（7）日有網友爆料，1名楊姓受刑人2023年在台中看守所關押期間，疑遭到虐待，導致脾臟撕裂等嚴重傷勢，事後向法務部、台中地檢署檢舉，卻被「粉飾太平」，質疑是官官相護。對此，台中地檢署回應，本案分他字案調查後，在去年10月簽結，暫查無不法。

網友在臉書「爆料公社」發文表示，1名「楊同學（受刑人）」在2023年6月8日，被另名受刑人扇巴掌打到口腔出血，噴血在牆上，還疑似遭到多名受刑人圍毆，聽到楊遭人痛扁及楊的慘叫聲。

爆料指出，後來得知所方1名黃姓主管參與這場圍毆，不但用腳踹人，還拿T字鎖攻擊楊姓受刑人的左後背，造成楊脾臟撕裂傷、出血等情，導致楊被緊急送往醫院救治，返回中所後在療養舍待了2個月。

事後楊向法務部、台中地檢署、監察院等單位反映，但態度消極，楊感嘆「民字一個口，官字兩個口，鬥不過所謂的官官相護。」

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團）

▲▼爆料指出，楊疑遭到其他受刑人圍毆、甚至所方主管也參與其中。（圖／截取自臉書社團）

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團）

台中地檢署今天表示，楊姓收容人於2023年間提告傷害案件，調查後查無犯罪實據於2023年10月簽結；收容人於2024年間再就同一事件提告重傷害等案件，調查後仍查無犯罪實據於去年10月簽結。

台中看守所也說，該案經法務部、監察院、台中地檢署函查，過去展開內部調查，調閱相關監視器，並訪談相關證人，並無楊姓受刑人所稱的狀況。

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