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天道盟公主開庭失控！亂扯一通還罵檢警　審判長嘆：法官不是神

▲天道盟公主,竺女。（圖／記者許權毅攝）

▲自稱天道盟公主的竺女涉嫌將一名陳姓老翁毆打致死，今開庭竺女又再度失控。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

自稱天道盟公主的竺女涉嫌虐死一名陳姓老翁，夥同共犯拘禁陳，企圖奪取陳男名下土地，案件由國審改回通常審理。竺女今日開庭同樣失控，連自己的辯護律師都罵，聽聞小弟遭判刑，喊「他們沒有罪！好扯」；審判長見竺女不斷離題要求再次調查，語重心長地說：「法官不是神，不是你說什麼就有辦法查。」

檢警追查，2023年竺女夥同小弟將苗栗一名陳姓老翁帶走，囚禁在台中海線旅館約10天，帶著陳辦理土地權狀換發等業務。期間，竺女涉嫌毆打陳姓老翁，直到陳失去意識、內出血而亡，案件才因此曝光。

竺女與先前相同否認犯罪，開頭批上次開庭被洩漏個資，遭媒體亂寫、拍攝，又再批檢察官起訴內容，跟實際狀況都不一樣，「很多東西都沒說到」，稱自己從來沒有押「葛格（死者陳翁）」7天。

準備程序庭中，竺女從頭到尾失控，當審判長王靖茹問檢辯雙方是否有意見時，竺女跳出來喊「有意見」，卻又開始說與當下無關之內容，不斷為自己辯解，扯出應該要去調查竹南222茶行等語，要找某某證人來作證，又突然罵起偵辦案件的檢警，搜索當下是否有拿出搜索票？這是憲法保障人民的自由。

竺女聽聞小弟張男、江男因此案各自被依妨害自由判1年半、1年3月徒刑，驚訝地說：「這件事情跟他們沒有關係！他們沒有罪！」王靖茹耐心解釋，竺女所述跟共犯的犯案情節，會一併綜合考量後認定。竺女一臉不屑，說「好扯」才停下。

王靖茹見竺女不斷失控影響程序進行，語重心長喊了竺女全名說：「我要慎重告訴妳，法官不是神，不是你說有什麼就能去找，你要給出資料，就像你要找哪個證人，要跟我說名字、地址，你再用書狀整理。」

竺女不聽勸，說自己被羈押禁見，錢都在朋友身上，連郵票都沒有要怎麼寄送。王靖茹無奈說，總可以寫紙條整理妳要說的，或是把內容給律師，況且也不是不讓竺女陳述，而是現在僅是準備程序庭。

竺女開始批起檢察官、自己的法扶律師，認為檢方為何稱「押了葛格7天」，律師為何沒幫自己提出意見。竺女大聲說，「我已經說了我腦損87％，是你們要押我，我有錢也可以請律師，葛格疼我這是南投、竹南每個人都知道的事情，我有什麼動機要殺他？」

審判長王靖茹、檢方以及辯方三方，均遭竺女輪番質疑，也難以約束，不斷教「法律課」，惟竺女所說，時而與問題有關，時而嚴重離題，讓人聽了相當頭痛。

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