新北3歲童臉腫頭皮有傷！社會局認定保母幹的　公告姓名廢證

▲新北市社會局認定郭碧紅違反兒少權法，依法公布姓名並撤銷保母證照 。（圖／翻攝新北市社會局網站）

記者陳以昇／新北報導

新北市海山警分局日前接獲民眾報案，指稱僱請的保母涉嫌虐待自己3歲兒子，造成他臉部受傷腫脹、頭皮開放性傷口，對郭姓保母提傷害告訴，保母到案時辯稱「孩童情緒不佳，過程中可能抓傷自己，臉部才會有明顯紅腫」，經社會局調查，保母確實有不當對待，依兒少權法公告保母姓名並廢止保母登記證。

據悉，江姓男子在去年（2024年）8月間，因3歲兒子需要保母，便由朋友介紹之下，以每個月1萬4000元代價，交由56歲郭碧紅保母照顧，負責兒子幼兒園下課後的4個小時，待9點下班後，再將兒子接回家，照顧沒多久，江男就發現兒子身上出現不明的傷痕，但郭女總是有各種理由推託。

今年（2025年）2月間，江男再度接回兒子時，發現他臉部受傷腫脹、頭皮開放性傷口，質問郭女仍被否認施虐；21日江男到轄區海山警分局對郭碧紅提告傷害罪，她到案還是辯稱「孩童情緒不佳，過程中可能抓傷自己，臉部才會有明顯紅腫」，訊後依傷害罪送辦，並通報新北市社會局。

新北市社會局介入調查，表示第一時間就將小孩傷勢資料送往亞東醫院與台大醫院，交由專業兒科醫生傷勢研判諮詢，並召開審議會調查此案，經專家學者認定保母有對小孩不當對待，已違反兒少權法相關規定，社會局已公告保母姓名，並廢止保母登記證。