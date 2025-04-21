扁：清算非對付在野最好方法　媒體人認與賴清德高下立判

記者葉國吏／綜合報導

前總統陳水扁19日在凱達格蘭學校強調，清算不是對付在野勢力的最佳方法。資深媒體人黃揚明則認為，總統賴清德和陳水扁都想擴大基本盤，但兩人的作法高下立判。

▲陳水扁出席凱達格蘭基金會19週年感恩餐會。（圖／記者周宸亘攝）

黃揚明20日在政論節目《新聞大白話》表示，不論陳水扁的身份如何，他的政治智慧確實高於賴清德。儘管許多國民黨或在野支持者對陳水扁的過去有意見，但除去貪污或涉及貪腐的部分，陳水扁在朝野之間的合縱連橫上，確實比賴清德高明許多。

黃揚明指出，陳水扁曾讓連戰、宋楚瑜與他見面，儘管後來翻臉，但他仍能與他們見面，甚至在2004年總統選舉時，讓國民黨前主席李登輝站在他的造勢場合，與他手牽手護台灣。

▲總統賴清德。（圖／翻攝自YouTube／wear0147）

黃揚明進一步表示，陳水扁的策略是把基本盤極大化，而賴清德則是在鞏固基本盤，試圖將外界支持者納入他的基本盤。這兩人的策略明顯不同，高下立判。

針對陳水扁提到的清算問題，黃揚明舉例說，現在連民進黨內部都在清算。鄭文燦剛上任海基會董事長不久，就被收押，這讓他的支持者感到不滿。黃揚明質疑，鄭文燦的支持者會如何看待這種情況，尤其是案件已經壓了7年，突然就被提起。